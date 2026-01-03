自由電子報
台灣少子化嚴峻 心理師揭年輕世代「婚育關鍵」

2026/01/03 12:52

關於少子化，心理師羅惠群分析，年輕世代希望在結婚與生育前進行更謹慎的現實評估。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

關於少子化，心理師羅惠群分析，年輕世代希望在結婚與生育前進行更謹慎的現實評估。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者侯家瑜／台北報導〕日前元旦（1）各大醫院迎接新生兒報喜，但少子化警訊再度響起。根據內政部統計，2025年前11個月新生兒僅9萬8785人，創歷史新低。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，若趨勢未止，2026年恐降至8萬多人。心理師分析，年輕世代並非不生，而是在結婚與生育前進行更全面、謹慎的現實評估。

面對出生數持續下探，新北市諮商心理師公會理事長羅惠群認為，與其說年輕人「不想生」，不如說是「想得更全面」。他表示，臨床上接觸到的適婚年齡族群，在決定是否結婚、生小孩前，往往會進行長時間、全盤性的評估，從伴侶關係、自身條件到未來生活樣貌，都納入考量。

羅惠群指出，現在年輕人在婚前諮商時，最常討論的並非浪漫，而是現實條件，尤其是「住哪裡」與「能不能養小孩」。無論是家中是否已有房產、要租屋或買房，幾乎都成為結婚登記前必談議題。他說，居住穩定與否，直接影響對婚姻與生育的安全感。

而晚婚、晚生也是當前普遍現象。羅惠群表示，若沒有生育計畫，晚婚相對彈性，但一旦雙方有生小孩的共識，年齡就成為不得不面對的現實。現今適婚年齡多落在32至33歲，許多情侶也不會「認識不久就結婚生子」，反而希望先建立穩定的夫妻關係。他提醒，感情基礎尚未成熟就進入育兒階段，反而提高婚姻衝突與失敗風險。

他也指出，「要不要生小孩」本身，已成為是否結婚的重要門檻。若雙方生育意願不同，婚姻往往難以成形，因為後續衝突幾乎可以預期。多數有生育打算的伴侶，通常在婚前或新婚初期就會開始深入思考。

羅惠群觀察，現在的年輕世代普遍不願在條件尚未明朗時做出重大承諾，與過去「大家都生，我也跟著生」的世代大不相同。他形容，這一代人更傾向「盤點好一切再做決定」，不是害怕孩子，而是害怕未來無法承擔失敗與挫折。

然而，現實困境在於，許多年輕人的工作條件與資產累積，往往追不上心中理想的生活藍圖。若缺乏家庭資源支持，結婚與生育就容易一延再延，甚至乾脆不列入人生選項。他強調，後續育兒辛苦、照顧壓力與「隊友」問題，多半已是「生了之後」的挑戰，真正影響出生率的，反而是前端是否敢做決定。

羅惠群認為，這樣的轉變未必是壞事，而是時代演進下，對自主性與生活品質的重視。他在諮商中，也會協助個案盤點未來3至5年的職涯、收入與生活條件，幫助那些其實「有機會、有條件」卻遲疑不決的族群。

他也坦言，社群媒體確實放大了「完美人生」的想像，對部分年輕人造成壓力，但關鍵仍在於回到現實，與伴侶、家人或專業人員進行充分對話。

