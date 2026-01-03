過年前「進廠維修」必看 醫美查詢專區拼1月中上線

衛福部正式公告新版「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法（特管辦法）」，強化美容醫學安全，也進一步保障民眾知情權。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕為整頓醫美亂象、遏止醫師「直美潮」，衛福部修訂「特管辦法」，新制今年起上路，並於昨（2日）正式公告，除強化美容醫學安全，也進一步保障民眾知情權，明定由衛福部建置「查詢專區」，公開診所可執行的醫美項目與施術醫師名單，讓民眾在療程前就能查得到、看得清楚。

新制規定中央主管機關應於網站上建置查詢系統，供民眾查詢各醫療機構施行的特定美容醫學手術、一般美容醫學手術、特定美容醫學處置項目，以及實際執行的醫師資格。對於專區上線時程，衛福部醫事司副司長劉玉菁今（3日）表示，目前正加緊彙整資料，力拚1月中旬如期上線。

請繼續往下閱讀...

劉玉菁說明，醫美查詢專區的資料需整合全國22個縣市衛生局回報內容，過程中發現部分資料仍有缺漏或不一致情形，需再與地方衛生局逐一確認、修正，因此需要一定作業時間，目標希望在1月中旬上線，至於專區設置位置，目前仍在評估是否直接設於衛福部首頁，或設於醫事查詢系統，未來會依實際使用情況調整，方便民眾使用。

劉玉菁提到，新制主要針對美容醫學採取「三級管理」，非手術類處置方面，規範2019年後畢業的醫師，未來一律須完成2年PGY（畢業後臨床醫學訓練），才能執行光電、針劑等美容醫學處置，同時設有2年緩衝期，2019年後畢業但尚未完成完整PGY者，須補足2年訓練，2019年前畢業且新制施行前已執行相關處置者，則需具備32例實際案例，並完成32小時訓練。

美容醫學手術方面則必須具備「大外科」資格，考量專科訓練內容與年限，僅認定外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科及皮膚科等9個專科為大外科，非相關專科但既有執業者，須補齊30例實際案例及32小時訓練，緩衝期為1年。

另針對風險較高的特定美容醫學手術，則要求具備特定外科專科資格，2019年前已取得醫師公會全聯會認證、名列「醫師公會全聯會受理美容醫學特定手術案例認證申請發放證書清單」者，即使非特定外科專科，仍可執行手術。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法