健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

為什麼放假就感冒？專家揭端倪：壓力釋放後「這機制」讓病毒入侵

2026/01/03 11:35

專家指出，長期忙碌後突然放鬆會產生「放電效應」，導致身體對病毒的抵抗力暫時下降，容易在假期初段生病；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家指出，長期忙碌後突然放鬆會產生「放電效應」，導致身體對病毒的抵抗力暫時下降，容易在假期初段生病；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據科學媒體《Science Alert》報導，許多人在度過漫長忙碌的工作週後，往往在休假第一天就感到喉嚨發癢、全身疲累甚至感冒。這種現象在醫學上被稱為「假期病」（Leisure sickness）或「放電效應」（Let-down effect），並非心理作用，而是有其實質生理機制。

腎上腺素掩蓋症狀 壓力驟降成誘因

澳洲格里菲斯大學（Griffith University）名譽教授范德莫特（Thea van de Mortel）指出，人類在面對壓力時，交感神經系統會釋放腎上腺素（Adrenaline）與皮質醇（Cortisol）。短期內，這些激素能增強免疫系統對感染的抵抗力，並具備抗發炎性質以減輕疼痛，這也是為什麼人在極度忙碌時往往感覺不到生病。

然而，一旦壓力源消失，例如進入週末或長假，身體會從高度戒備狀態迅速轉換。范德莫特揭示1關鍵真相：當壓力驟降，暫時性的免疫增益與痛覺緩解效果隨之消失，隱藏的發炎反應與症狀就會在24小時內浮現。2014年的一項研究證實，偏頭痛患者在壓力減輕後的次日，發作機率明顯攀升。

除了生理機制的轉變，生活型態的改變也是「假期病」的主因。出國旅遊時，人們待在飛機或機場等密閉擁擠空間，大幅增加接觸病原體的機率。此外，度假時若過度飲酒或進行不熟悉的劇烈體能活動，皆會削弱免疫功能，使身體在最脆弱的時刻遭受病毒入侵。

范德莫特進一步分析，人在工作時因注意力高度集中，容易忽略輕微的痠痛與疲勞感。只有在停下腳步時，大腦才會開始接收並放大這些身體訊號，讓人產生「一放假就生病」的錯覺。

為了因應這類健康威脅，范德莫特建議在忙碌期間，仍應維持規律生活。芬蘭一項針對4千名員工的研究發現，維持定期且高強度的運動能顯著降低病假率。充足的睡眠與均衡飲食亦能協助免疫系統在壓力釋放後維持穩定。

教授最後提醒，冥想與放鬆技術有助於管理職場壓力，減少身體皮質醇長期處於異常高點。若計畫搭機旅遊，適時配戴N95口罩並即時接種流感與新冠疫苗補強針，能有效降低呼吸道感染風險，確保得來不易的假期不會在病床上度過。

