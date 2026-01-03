自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

口服膠原蛋白能美肌？醫揭真相：吃進肚變廢物 1招CP值更高

2026/01/03 10:14

醫學專家指出，口服膠原蛋白進入消化系統後會被分解，目前缺乏高品質研究證實其對皮膚老化的直接療效；情境照。（圖取自freepik）

醫學專家指出，口服膠原蛋白進入消化系統後會被分解，目前缺乏高品質研究證實其對皮膚老化的直接療效；情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據科技媒體《SciTechDaily》報導，隨著美容生技產業擴張，口服膠原蛋白成為熱門抗老補給品。然而，位於美國波士頓、以醫學研究聞名的頂尖學府塔夫茨大學（Tufts University）醫學院助理教授、皮膚科醫師穆斯塔法（Farah Moustafa）表示，科學證據顯示口服膠原蛋白的效果可能被行銷辭令過度誇張。

穆斯塔法指出，膠原蛋白是人體最豐富的結構蛋白，隨年齡增長產量會自然下降，導致皺紋與鬆弛。雖然許多產品標榜「水解膠原蛋白」易於吸收，但穆斯塔法揭示1個醫學事實：口服膠原蛋白必須被分解為微小碎片才能被吸收，一旦進入血液循環，身體無法保證這些成分會精準傳送至皮膚需要的部位。

一項針對23項隨機對照試驗（RCT）的統合分析更指出，支持口服膠原蛋白有效的研究，多數品質較低且由藥廠資助；反觀由獨立資金支持的高品質研究，並未發現口服膠原蛋白補給品對改善皮膚健康有實質益處。

除了效益存疑，穆斯塔法更點出補給品市場的亂象。她警示，源自海洋生物（海鮮）的口服膠原蛋白產品，存在被重金屬「甲基汞」（Methylmercury）污染的潛在風險。由於美國食品暨藥物管理局（FDA）對這類補給品的審核標準不如藥物嚴謹，多數產品在進入市場前並未經過安全或有效性查驗。

根據美國皮膚科醫學會（AAD）數據，目前市面上大部分口服膠原蛋白補給品皆缺乏可靠的第三方驗證，成分資訊與品質不透明。穆斯塔法表示，目前並不推薦將其作為皮膚抗老的主力方案，建議讀者在購買前應深思，是否正讓錢包面臨無謂失血。

回歸實證醫學 防曬與A醇才是關鍵

針對如何維持肌膚彈性，穆斯塔法建議回歸醫學實證有效的途徑。人體自然合成膠原蛋白需要關鍵原料，讀者應攝取充足蛋白質，並補充足夠的維生素C，如草莓、奇異果與柑橘類水果。

穆斯塔法最後強調，維持現有膠原蛋白不流失，比額外口服補充更為有效。除了戒菸外，堅持使用防曬產品以防止紫外線破壞皮膚底層，以及搭配使用外用視網醇（Retinol，A醇）產品，才是目前皮膚科醫師公認更能因應老化的抗皺策略。

