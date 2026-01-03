婦人喪禮上斷片2時「我怎麼會在這裡」 醫：海馬迴中風警訊

員榮醫院神經內科醫師陳彥秀指出，這類中風症狀不明顯，極易被忽略，若未及時就醫，恐錯失治療黃金期。（員榮醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名60多歲婦人日前參加至親喪禮時，突然神情異常，不斷重複詢問「我為什麼在這裡？」、「你要做什麼？」等問題。家屬一度以為她是因悲傷過度「卡到陰」，沒想到就醫後發現，竟是腦部「海馬迴」區域中風所引起的「短暫性全面失憶。醫師提醒，這類中風症狀不明顯，極易被忽略，若未及時就醫，恐錯失治療黃金期。

家屬表示，婦人當天外觀一切正常，沒有中風常見的手腳無力、口齒不清等症狀；但在2小時的喪禮過程中，她不斷反覆詢問相同問題，卻又無法記住剛發生的事情。喪禮結束後就恢復正常，卻完全不記得自己剛才異常表現，只覺得精神不濟，家屬因此決定陪同就醫檢查。

員榮醫院神經內科醫師陳彥秀表示，經核磁共振（MRI）檢查顯示，婦人右側海馬迴出現一點亮亮的影像，證實是因情緒激動引發局部中風，導致「短暫性全面失憶」。

陳彥秀解釋，「短暫性全面失憶」常在情緒劇烈起伏、重大壓力或身體狀況異常時發生。患者會不斷重複提問，卻無法形成當下記憶，通常數小時後恢復，但發病期間的記憶會完全空白。由於症狀特殊，常被誤認為心理或精神問題，因而延誤就醫。

陳彥秀也指出，該名婦人除了喪禮期間的記憶缺失外，四肢活動與其他認知功能皆正常，外觀完全看不出曾中風。倘若當時未就醫，可能根本不會發現自己中風。

陳彥秀強調，這類「不明顯的中風」最容易遭到忽略。即使症狀已緩解，患者仍須接受抗血小板藥物治療與定期追蹤，以降低再次中風的風險。她呼籲，若家人突然出現短暫記憶空白、反覆詢問相同問題，即使沒有肢體無力或言語障礙，也應盡快就醫檢查，以免延誤治療。

醫生表示，從MRI可看出右側海馬迴有一點亮亮的影像，（圖中紅圈亮點處），證實是因情緒激動引發局部中風，導致「短暫性全面失憶」。（員榮醫院提供）

