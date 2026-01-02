自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》爬山後膝痛腰痠？ 醫警告別只靠休息

2026/01/02 20:03

登山後，若出現膝蓋疼痛、腰痠背痛或下肢無力等不適症狀，應及早就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年登山健行風氣盛行，不少民眾假日走進山林運動放鬆，卻在下山後出現膝蓋疼痛、腰痠背痛或下肢無力等不適症狀。潤生復健科診所院長王竣平提醒，登山後的痠痛若只靠休息，往往無法真正解決問題，甚至可能演變為長期慢性傷害，影響日後活動能力。

王竣平在臉書「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」表示，診間常見熱愛登山的患者，初期多認為「休息幾天就會好」，但實際上，登山對膝關節、髖關節與下肢肌群的負荷相當大，若肌力不足或姿勢不良，容易造成關節壓力累積，單純休息並不能修復已受損的組織。

登山常見傷害 以膝蓋與下背最常見

王竣平指出，登山時最容易受影響的部位包括膝蓋、下背與下肢肌群，其中下坡時膝關節承受的壓力更可能達到體重數倍，若缺乏足夠的肌力支撐，容易引發膝蓋疼痛、肌腱發炎或關節不穩定。

此外，長時間背負裝備行走，若核心肌群不足，也可能導致腰痠背痛，甚至影響行走穩定度。部分民眾下山後出現痠痛持續數週未改善，往往與未即時處理有關。

登山前後留意身體警訊 別硬撐

王竣平提醒，登山過程中若出現頭暈、心跳過快、膝蓋疼痛或下肢無力等情況，應立即停下休息，避免硬撐完成行程。下山後若疼痛未在短時間內緩解，或影響日常行走與上下樓梯，建議盡早就醫評估。

王竣平也強調，登山並非一味追求路線難度，循序漸進才能讓關節與肌肉逐步適應。選擇合適的登山鞋、使用登山杖分散關節壓力，以及控制背包重量，都是降低受傷風險的重要關鍵。

復健不是止痛 而是降低再受傷風險

針對登山後的疼痛問題，復健治療並非僅止於止痛。王竣平說明，透過專業評估，可針對疼痛來源進行治療，同時加強核心與下肢肌群訓練，改善關節穩定度與動作控制能力。

此外，復健過程也會協助調整運動姿勢，修正不良用力習慣，降低未來再次受傷的機會。對於經常登山或健行的民眾而言，適當復健有助於延長運動年齡，讓活動更安全、持久。

王竣平提醒，登山健行是良好的全身運動，但受傷後的「休息」並不等於真正康復。唯有透過正確評估與復健介入，才能真正回到山林，走得長久又安心。

