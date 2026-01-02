自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》不吃碳水狂運動 反成復胖陷阱

2026/01/02 18:00

減重每日至少需攝取50克以上的碳水化合物，才能支撐基本代謝與活動需求。（圖擷取自photoAC）

減重每日至少需攝取50克以上的碳水化合物，才能支撐基本代謝與活動需求。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕新年常被視為減重的起跑點，不少民眾在年初展開嚴格飲食控制與高頻率運動，期待快速瘦身，卻發現體脂遲遲降不下來，甚至反覆胖瘦。營養師姚蘊珈指出，長期採取極端減重方式，反而容易讓身體承受過大壓力，一旦無法維持，復胖風險隨之升高。

極端控制成「緊箍咒」　壓力反阻礙減脂

姚蘊珈表示，臨床上常見部分減重者「過度努力」，包括頻繁重訓、精算熱量到極低水準，卻忽略身體的恢復與心理負荷。這種長期高度緊繃的生活型態，短期內體重或許下降，但難以長久維持。

她指出，當運動與飲食都成為壓力來源，身體可能出現發炎反應，影響脂肪代謝效率。一旦停止極端控制，體重往往快速回升，形成反覆胖瘦的惡性循環。

碳水化合物不是敵人　吃太少反而瘦不下來

不少減重者將碳水化合物視為首要禁忌。姚蘊珈指出，碳水化合物與脂肪同樣是人體重要能量來源，若碳水攝取過低，身體會轉而消耗蛋白質供能，導致肌肉量下降、基礎代謝率降低，減脂效率反而變差。

她舉例，有些人每日碳水攝取量不到30克，長期下來容易出現疲勞、運動表現下降等問題。一般而言，碳水化合物攝取量可依體重調整，每日建議為體重公斤數乘以1至2倍。以50公斤成人為例，每日至少需攝取50克以上的碳水化合物，才能支撐基本代謝與活動需求。

油脂攝取過低　恐影響荷爾蒙平衡

除了碳水不足，過度低脂飲食也是常見迷思。姚蘊珈提醒，油脂是合成多種荷爾蒙的重要原料，長期攝取不足，可能干擾內分泌平衡，讓減脂變得更加困難。

她建議，油脂攝取量不宜低於每日總熱量的15%至20%，以維持身體正常運作，避免因營養失衡影響健康。

運動後補充營養　有助維持肌肉量

在蛋白質攝取方面，姚蘊珈建議依活動量調整。一般活動量者，每公斤體重約需1公克蛋白質；有運動習慣或處於減脂期者，可提高至1.2至1.5公克；高強度重訓族群則可達1.6至2.0公克。

她強調，運動後肌肉處於修復狀態，若未及時補充營養，反而不利於維持肌肉量與基礎代謝。適量攝取蛋白質並搭配碳水化合物，有助於減脂同時保留肌肉。

運動後，適量攝取蛋白質並搭配碳水化合物，有助於減脂同時保留肌肉。（圖擷取自shutterstock）

運動後，適量攝取蛋白質並搭配碳水化合物，有助於減脂同時保留肌肉。（圖擷取自shutterstock）

減重重在可持續　避免走向復胖

姚蘊珈指出，減重不應追求短期極端成果，而是建立能長期維持的飲食與運動模式。當飲食結構回歸均衡、身體壓力降低，代謝效率才能穩定發揮，減少復胖風險。

她也提醒，減重過程應留意身體回饋，適度調整策略，才能在健康前提下達成體重管理目標。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中