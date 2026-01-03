自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》小寒將至 中醫推薦3穴位：自我照護最方便

2026/01/03 09:36

節氣「小寒」將在1月5日到來，中醫師王大元提醒，避免生冷食物與冰飲比較好。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

節氣「小寒」將在1月5日到來，中醫師王大元提醒，避免生冷食物與冰飲比較好。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕節氣「小寒」將在1月5日到來，正好碰上冷氣團，近日都是濕冷的天氣。中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」表示。節氣「小寒」前後，是一年中寒氣逐漸加重的開端，中醫認為小寒是陽氣潛藏、陰寒漸盛的關鍵時刻，若此時沒有好好養護，寒邪容易乘虛而入，影響整個冬季甚至來年的健康，因此也可藉由三九貼來幫助身體溫暖去寒。

《黃帝內經》提到「冬三月，養藏之道也」，小寒正是「藏」的重點節氣。寒邪易傷陽氣，特別是腎與脾。當陽氣不足，氣血運行變慢，便會出現手腳冰冷、疲倦怕冷、肩頸僵硬、腸胃虛寒等狀況。因此調養著重在「溫陽散寒、固護正氣」，讓身體在寒冷中仍保有內在的溫度。穴位按摩，讓溫暖由內而生，每天花5～10分鐘按摩穴位，是小寒時節很好的自我照顧方式。

• 關元穴（肚臍下三指）：溫補元氣、固護下焦，是冬季養陽的重要穴位。

• 足三里（膝下四指外側）：健脾胃、補氣血，提升整體禦寒能力。

• 湧泉穴（腳底前1/3凹陷處）：溫腎散寒，睡前按揉可改善夜間手腳冰冷。

小寒時節飲食宜溫不宜寒，可選擇薑茶、紅棗桂圓茶，或以四神湯、十全藥膳做日常調養。體質虛寒怕冷者，更適合溫補，但仍建議由中醫師依個人體質調整用藥，避免自行進補造成上火。

穿搭方式，守住寒邪入口，中醫常說「寒從腳起，風從頸入」。小寒期間，特別要顧好後頸、腹部、腰背與腳踝。圍巾護頸、貼身衣物保腹、襪子包住腳踝，外層防風、內層保暖，比單純穿厚更重要。

泡腳方式 為一天畫下溫暖句點

王大元表示，睡前泡腳是小寒最適合的養生儀式。水溫約攝氏39到41度，泡至小腿中段10到15分鐘，微微出汗即可。可加入薑片或艾葉，幫助活血散寒。泡後立即擦乾、穿上襪子，讓暖意延續整夜。王大元提醒，小寒時節應避免熬夜，以免耗傷陽氣；運動以快走、伸展為主，讓氣血流動但不大汗；冰飲、生冷食物則暫時少碰。

載入中