自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

氣功、瑜珈能護腦！研究證實提升營養 有助預防失智

2026/01/02 17:30

醫師李蒔青說明透過身心運動可提升BDNF、降低慢性發炎。（新北市立土城醫院提供）

醫師李蒔青說明透過身心運動可提升BDNF、降低慢性發炎。（新北市立土城醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕近年失智症新藥陸續問世，為臨床治療帶來新選擇；但失智症本質仍屬神經退化性疾病，單靠藥物難以逆轉病程。與其等到記憶力明顯衰退才就醫，不如從日常生活中提早預防。醫學研究指出，近年研究顯示「身心運動」對大腦的保護效果超乎想像，甚至可透過調節關鍵蛋白質，達到延緩腦部老化、降低失智風險的效果。

土城長庚醫院風濕過敏科主治醫師李蒔青指出，去（2025）年4月長庚醫療團隊於國際期刊《Healthcare》發表大型系統性統合分析，整合全球89篇隨機對照試驗研究，結果顯示規律運動可有效提升「腦源性神經營養因子」（Brain-Derived Neurotrophic Factor，BDNF）。

BDNF是神經細胞生長、修復與建立神經連結的重要關鍵，與記憶、學習及思考能力密切相關，研究進一步指出，相較於高強度運動，氣功、瑜珈、太極拳及正念冥想等溫和型身心運動，對BDNF的提升效果最為顯著，平均可增加3～5倍，對活化腦部功能具有實質助益。

李蒔青指出，規律運動除了促進BDNF生成，身心運動亦有助於降低體內發炎反應，研究發現，這類運動可減少「介白素-6（Interleukin-6，IL-6）」等發炎因子，IL-6原本是免疫反應的一部分，但若在非感染或急性發炎狀態下長期偏高，容易引發慢性發炎，進而增加代謝疾病、心血管疾病及神經退化性疾病的風險，因此，能同時「提升BDNF、降低慢性發炎」的生活型態，被視為目前科學證據相對完整、且安全性高的護腦策略之一。

失智症雖多發生於高齡族群，但隨著飲食西化、久坐生活型態普及，及三高族群逐年增加，血管性失智已呈現年輕化趨勢，相較於跑步或重訓等高強度運動，氣功、瑜珈、太極與正念冥想不受場地限制、動作溫和、受傷風險低，更容易長期維持，適合中高齡族群作為日常護腦入門選擇。

透過身心運動可提升BDNF、降低慢性發炎；圖為瑜珈。（新北市立土城醫院提供）

透過身心運動可提升BDNF、降低慢性發炎；圖為瑜珈。（新北市立土城醫院提供）

醫師說明透過身心運動可提升BDNF、降低慢性發炎。（新北市立土城醫院提供）

醫師說明透過身心運動可提升BDNF、降低慢性發炎。（新北市立土城醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中