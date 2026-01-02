氣功、瑜珈能護腦！研究證實提升營養 有助預防失智

醫師李蒔青說明透過身心運動可提升BDNF、降低慢性發炎。（新北市立土城醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕近年失智症新藥陸續問世，為臨床治療帶來新選擇；但失智症本質仍屬神經退化性疾病，單靠藥物難以逆轉病程。與其等到記憶力明顯衰退才就醫，不如從日常生活中提早預防。醫學研究指出，近年研究顯示「身心運動」對大腦的保護效果超乎想像，甚至可透過調節關鍵蛋白質，達到延緩腦部老化、降低失智風險的效果。

土城長庚醫院風濕過敏科主治醫師李蒔青指出，去（2025）年4月長庚醫療團隊於國際期刊《Healthcare》發表大型系統性統合分析，整合全球89篇隨機對照試驗研究，結果顯示規律運動可有效提升「腦源性神經營養因子」（Brain-Derived Neurotrophic Factor，BDNF）。

BDNF是神經細胞生長、修復與建立神經連結的重要關鍵，與記憶、學習及思考能力密切相關，研究進一步指出，相較於高強度運動，氣功、瑜珈、太極拳及正念冥想等溫和型身心運動，對BDNF的提升效果最為顯著，平均可增加3～5倍，對活化腦部功能具有實質助益。

李蒔青指出，規律運動除了促進BDNF生成，身心運動亦有助於降低體內發炎反應，研究發現，這類運動可減少「介白素-6（Interleukin-6，IL-6）」等發炎因子，IL-6原本是免疫反應的一部分，但若在非感染或急性發炎狀態下長期偏高，容易引發慢性發炎，進而增加代謝疾病、心血管疾病及神經退化性疾病的風險，因此，能同時「提升BDNF、降低慢性發炎」的生活型態，被視為目前科學證據相對完整、且安全性高的護腦策略之一。

失智症雖多發生於高齡族群，但隨著飲食西化、久坐生活型態普及，及三高族群逐年增加，血管性失智已呈現年輕化趨勢，相較於跑步或重訓等高強度運動，氣功、瑜珈、太極與正念冥想不受場地限制、動作溫和、受傷風險低，更容易長期維持，適合中高齡族群作為日常護腦入門選擇。

