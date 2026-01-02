嘉義長庚攜手縣府打造學童健康防護網 BMI改善率逾7成

嘉義長庚醫院發表「兒童健康關懷公益計畫」成果。（嘉義長庚醫院提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為守護偏鄉學童健康，嘉義長庚醫院2023年起推動「兒童健康關懷公益計畫」，組成專業團隊走入嘉義縣校園，針對體位異常學童（兒童BMI達85百分位以上）進行系統性追蹤與精準衛教，參與計畫的學童平均BMI改善率達71.8%，已有部分學童成功回復至正常範圍。

嘉義長庚醫院與縣府教育處今（2）天發表計畫成果，2年來院方投入近百萬元經費推動兒童健康關懷公益計畫，針對教育處列管體重異常高關懷輔導的5所學校共176位學童進行抽血與超音波篩檢後，發現有38名體重異常學童已出現輕至中度脂肪肝。

兒科醫師張經旼說，兒童肥胖不只是體態問題，更潛藏高血壓、糖尿病及脂肪肝等代謝疾病風險，兒童正值發育期，不能盲目節食，因此整合家醫科、營養科及復健科組成醫療團隊，指導孩子記錄三餐與運動，將「減重」轉化為「健康的自我管理能力」，經前後測結果顯示，透過跨專業團隊的系統性引導，參與學校學童整體平均BMI改善率達71.8%。

參與計畫的六年級學生「小豪」說，以前常因體重超標而感到自卑，也覺得控制體重好難，但醫生很親切，耐心教導辨識健康食物和簡單的居家運動，現在和媽媽建立目標，朝健康邁進。

嘉義長庚醫院院長楊仁宗說，醫療不應侷限於院區，透過公益計畫將專業診斷與預防醫學帶進校園，為孩子奠定健康基礎，未來將持續深化與地方政府的合作，擴大服務量能；縣府教育處體健科長黃宏鼎表示，感謝嘉義長庚醫院推動公益計畫，配合教育處持續辦理校園健康指標評比，全面強化學童的健康素養。

