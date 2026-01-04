健康網》減重不該只看熱量 營養師：「吃進什麼」影響甚鉅

營養師老辜表示，減重時「吃進什麼」很關鍵。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕如果您減肥是為了健康，真的不該只算熱量！營養師老辜在粉專「老辜營養與科學」說明，許多人談到減肥，第一個反應仍是「少吃、多動」。然而在實務與研究中，我們經常看到一個現象：熱量已經控制、運動也規律進行，但體重卻停滯、容易復胖，甚至越減身心越疲憊。

老辜說明，「肥胖」不只是熱量過剩，而是一種低度慢性發炎狀態。現代營養與代謝醫學指出，脂肪組織並非單純儲存熱量的「倉庫」，而是一個高度活躍的內分泌器官。當脂肪細胞體積變大、數量增加時，會分泌多種促發炎細胞激素，例如TNF-α、IL-6、MCP-1等，形成所謂的「低度慢性發炎」。這種發炎不像感染時那樣劇烈，卻會長期干擾：

●胰島素訊號傳遞。

●脂肪分解與合成的平衡。

●食慾與能量調節中樞。

研究一再證實，肥胖相關的慢性發炎，與胰島素阻抗、內臟脂肪堆積與代謝症候群高度相關。換句話說，身體會逐漸進入一種，對減脂刺激反應變差的代謝狀態。

為什麼只控制熱量，有時仍然卡關？老辜表示，從生理角度來看，熱量赤字仍是體脂下降的必要條件，這一點並沒有任何科學爭議。

但真正的問題在於，慢性發炎與代謝失衡的狀態下，相同的熱量赤字，未必能被有效轉換為「體脂肪流失」。此時，身體可能出現的是：

●肌肉流失比例提高。

●基礎代謝率下降。

●食慾與壓力荷爾蒙上升。

●減重後快速復胖。

此外，研究也顯示，在熱量相近的條件下，不同飲食品質，對發炎指標（如 CRP、IL-6）與胰島素敏感性的影響差異極大。這正是為什麼，「吃進什麼」，會深刻影響減肥是否順利、是否可持續。抗發炎飲食，實際上在調整什麼？老辜表示，抗發炎飲食並不是取代熱量管理，而是改善身體對熱量赤字的反應能力。

1. 多酚（蔬果、茶、橄欖油）：抑制NF-κB等促發炎訊號路徑，降低氧化壓力，改善脂肪組織的發炎環境。

2. Omega-3 脂肪酸（魚類、亞麻籽）：能轉化為抗發炎與促進發炎消退的脂質介質（如resolvins與protectins），協助免疫系統回到較平衡的狀態。

3. 膳食纖維（全穀、豆類、蔬菜）：在腸道中發酵生成短鏈脂肪酸（SCFA），有助於修復腸道屏障，降低內毒素進入血液所引發的系統性發炎。

這些機制，會同步影響血糖調節、脂肪代謝與胰島素敏感性，使減肥過程更穩定一些、代價也更低一些。

結合抗發炎概念，減肥為何更容易成功？大量研究顯示，以地中海飲食為代表的抗發炎飲食型態，不僅有助於體重管理，還能：

●改善胰島素阻抗。

●降低慢性發炎指標。

●降低心血管與代謝疾病風險。

●提高減肥後的維持率，降低復胖機率。

這並非「快速變瘦」的飲食，而是讓身體回到較正常的代謝秩序。

最後老辜總結，如果您已經很努力，卻覺得越來越難、越來越累，請先停下來並深呼吸。這不一定是意志力不足，而可能是身體長期處於發炎與壓力狀態，它正在「抵抗改變」。請開始檢視，您的整體飲食內容是否充分納入抗發炎的原型食材，以及留意料理的方式。減肥不是與身體對抗，而是用對的方式，讓它重新願意合作。

老辜補充，從營養科學的角度來看，健康的減肥，是讓身體恢復正常的代謝與調節能力，而不是長期靠意志力撐住熱量限制。抗發炎飲食，不是熱量管理的替代品，而是讓熱量管理過程更有效、更安全、更健康且可持續的飲食方式。

老辜鼓勵您，再加上規律運動、足夠睡眠、壓力調適與增加日常活動量等。減肥，才會真正走向健康，而不是反覆循環的消耗戰。這過程不容易，如果覺得累的時候，到醫院的營養門診進行付費諮詢，讓專業人士幫助您。「肥胖」是一種低度慢性發炎狀態，而減肥不應只看熱量，還要搭配改善代謝反應與發炎環境的策略，這樣比較健康喔。

