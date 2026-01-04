自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減重不該只看熱量 營養師：「吃進什麼」影響甚鉅

2026/01/04 12:36

營養師老辜表示，減重時「吃進什麼」很關鍵。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

營養師老辜表示，減重時「吃進什麼」很關鍵。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕如果您減肥是為了健康，真的不該只算熱量！營養師老辜在粉專「老辜營養與科學」說明，許多人談到減肥，第一個反應仍是「少吃、多動」。然而在實務與研究中，我們經常看到一個現象：熱量已經控制、運動也規律進行，但體重卻停滯、容易復胖，甚至越減身心越疲憊。

老辜說明，「肥胖」不只是熱量過剩，而是一種低度慢性發炎狀態。現代營養與代謝醫學指出，脂肪組織並非單純儲存熱量的「倉庫」，而是一個高度活躍的內分泌器官。當脂肪細胞體積變大、數量增加時，會分泌多種促發炎細胞激素，例如TNF-α、IL-6、MCP-1等，形成所謂的「低度慢性發炎」。這種發炎不像感染時那樣劇烈，卻會長期干擾：

●胰島素訊號傳遞。

●脂肪分解與合成的平衡。

●食慾與能量調節中樞。

研究一再證實，肥胖相關的慢性發炎，與胰島素阻抗、內臟脂肪堆積與代謝症候群高度相關。換句話說，身體會逐漸進入一種，對減脂刺激反應變差的代謝狀態。

為什麼只控制熱量，有時仍然卡關？老辜表示，從生理角度來看，熱量赤字仍是體脂下降的必要條件，這一點並沒有任何科學爭議。

但真正的問題在於，慢性發炎與代謝失衡的狀態下，相同的熱量赤字，未必能被有效轉換為「體脂肪流失」。此時，身體可能出現的是：

●肌肉流失比例提高。

●基礎代謝率下降。

●食慾與壓力荷爾蒙上升。

●減重後快速復胖。

此外，研究也顯示，在熱量相近的條件下，不同飲食品質，對發炎指標（如 CRP、IL-6）與胰島素敏感性的影響差異極大。這正是為什麼，「吃進什麼」，會深刻影響減肥是否順利、是否可持續。抗發炎飲食，實際上在調整什麼？老辜表示，抗發炎飲食並不是取代熱量管理，而是改善身體對熱量赤字的反應能力。

1. 多酚（蔬果、茶、橄欖油）：抑制NF-κB等促發炎訊號路徑，降低氧化壓力，改善脂肪組織的發炎環境。

2. Omega-3 脂肪酸（魚類、亞麻籽）：能轉化為抗發炎與促進發炎消退的脂質介質（如resolvins與protectins），協助免疫系統回到較平衡的狀態。

3. 膳食纖維（全穀、豆類、蔬菜）：在腸道中發酵生成短鏈脂肪酸（SCFA），有助於修復腸道屏障，降低內毒素進入血液所引發的系統性發炎。

這些機制，會同步影響血糖調節、脂肪代謝與胰島素敏感性，使減肥過程更穩定一些、代價也更低一些。

結合抗發炎概念，減肥為何更容易成功？大量研究顯示，以地中海飲食為代表的抗發炎飲食型態，不僅有助於體重管理，還能：

●改善胰島素阻抗。

●降低慢性發炎指標。

●降低心血管與代謝疾病風險。

●提高減肥後的維持率，降低復胖機率。

這並非「快速變瘦」的飲食，而是讓身體回到較正常的代謝秩序。

最後老辜總結，如果您已經很努力，卻覺得越來越難、越來越累，請先停下來並深呼吸。這不一定是意志力不足，而可能是身體長期處於發炎與壓力狀態，它正在「抵抗改變」。請開始檢視，您的整體飲食內容是否充分納入抗發炎的原型食材，以及留意料理的方式。減肥不是與身體對抗，而是用對的方式，讓它重新願意合作。

老辜補充，從營養科學的角度來看，健康的減肥，是讓身體恢復正常的代謝與調節能力，而不是長期靠意志力撐住熱量限制。抗發炎飲食，不是熱量管理的替代品，而是讓熱量管理過程更有效、更安全、更健康且可持續的飲食方式。

老辜鼓勵您，再加上規律運動、足夠睡眠、壓力調適與增加日常活動量等。減肥，才會真正走向健康，而不是反覆循環的消耗戰。這過程不容易，如果覺得累的時候，到醫院的營養門診進行付費諮詢，讓專業人士幫助您。「肥胖」是一種低度慢性發炎狀態，而減肥不應只看熱量，還要搭配改善代謝反應與發炎環境的策略，這樣比較健康喔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中