健康 > 名人健康事

健康網》足球巨星羅納度多段睡眠法 專家：難適用所有人

2026/01/03 13:10

葡萄牙足球巨星「C羅」C.羅納度。（資料照，美聯社）

葡萄牙足球巨星「C羅」C.羅納度。（資料照，美聯社）

〔健康頻道／綜合報導〕現年40歲的葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度在IG分享一張體態照，大秀結實腹肌。食農專家韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」分享，據媒體了解，C羅的體脂肪率在7%左右，低於英超聯賽頂尖球員的平均（8%-12%）。韋恩引用不少國外報導，認為他在抵抗「生物學上的老化」。

韋恩認為，從過去報導就可以窺見，他是一個非常自律的人，自律到近乎無情。在訓練上，他的訓練方式核心不是「練得多」，而是每一種能力都被精準拆解、反覆打磨，而且從不間斷。

飲食上，C羅的飲食管理同樣精密。一天分成六餐，以雞胸肉、魚類等高蛋白食物為主，即使是他偏好的食物，也必須納入計算後才能出現在菜單中。他之前公然在鏡頭訪問前，不留情地推開聯盟贊助商的可口可樂而改拿水，就是一個經典。

不過，韋恩表示，C羅對睡眠管理一樣精準嚴苛，不是「想睡就睡」，而是長年固定入睡與起床時間，不論比賽日、訓練日、休息日，關鍵不只在於睡多久，而在於時間的一致性。他強調固定的入睡與起床時間，讓生理時鐘穩定運作，是長期健康與運動表現的基礎。

他的睡眠方式與眾不同，是多段睡眠法。「多段睡眠」就是將睡眠拆成多段，每次約90分鐘，一天可能進行多次，而非一次睡滿7到8小時。這套策略據稱由他在皇家馬德里時期合作的運動睡眠教練所指導，目標是貼近人體自然的睡眠週期，提升恢復效率。

C羅的睡眠與恢復細節大概可以歸納如下:

規律作息：固定入睡與起床時間。

避免螢幕干擾：睡前約90分鐘不使用手機與螢幕，手機不進臥室。

睡眠環境簡化：獨自睡眠、減少干擾。

恢復優先：搭配三溫暖與冰水浴，加速肌肉疲勞消除。

高訓練量支撐：團隊訓練外，每日仍有大量個人訓練，包含短跑、重量訓練、皮拉提斯與游泳

韋恩強調，「不過這種多段睡眠法，科學界是有爭議的，不見得適合每個人。有研究顯示，90分鐘的小睡可能改善反應速度與警覺性。但也有研究指出，與穩定的單段夜間睡眠相比，多段睡眠並未被證實具有明確優勢。」

韋恩總結，「只能說C羅的自律程度，是個無情的效率機器，他把人能做到的上限，當成每天的最低標準。」

