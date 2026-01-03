健康網》正確熱身預防運動傷害 骨科醫：關節舊傷要護具

土城維力骨科診所院長劉大維提醒，做運動前應充分熱身。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近日雖寒冷，仍有熱愛運動者會趁著晴天時出門運動；但不少人運動前疏於熱身，造成運動傷害。土城維力骨科診所院長劉大維在臉書粉專「骨力歐爸 劉大維骨科醫師」強調，即使天氣比較炎熱溫暖，也不代表肌肉隨時待命！暖身能增加血流、提升關節滑液、啟動神經協調，避免突然發力導致拉傷或扭傷。

暖身關鍵

5–10分鐘低強度有氧：快走、腳踏車。

動態伸展：高抬腿、弓箭步、肩關節環繞。

鎖定訓練部位，加強活動範圍。

突發拉傷／扭傷處理之「RICE 原則」：

Rest 休息：立即停止動作。

Ice 冰敷：48 小時內，每次 15–20 分鐘。

Compression 加壓：彈性繃帶減少腫脹。

Elevation 抬高：患處高於心臟，幫助消腫。

護具建議

膝蓋不穩：膝套/護膝。

手腕負重訓練：護腕。

關節舊傷：護踝固定。

劉大維提醒，若腫脹嚴重或疼痛持續，請立即就醫，避免錯過治療黃金期。運動為了更健康，記得 先暖身再衝刺。

