流感疫苗全台使用率衝破9成「5縣市」快打完

〔記者侯家瑜／台北報導〕衛福部疾管署公布最新疫苗接種統計，本流感季流感疫苗總採購量為682萬9080劑，截至今（2026）年1月1日，已接種660萬6090劑，整體使用率達96.7%，目前尚餘22萬1702劑，顯示多數民眾已完成接種，流感防護力逐步到位。

從縣市表現來看，疫苗使用率最高的地區依序為高雄市99.4%、花蓮縣98.5%、台南市98.3%、新竹市98.0%、彰化縣97.9%，多個縣市接近「打完」狀態。疾管署指出，高接種率有助於降低流感重症與群聚感染風險，也反映民眾防疫意識明顯提升。

另外，新冠疫苗於元旦假期正式啟動擴大接種，首日即出現明顯成長。疾管署表示，1月1日的接種量，較上週12月25日假日接種量增加69.8%，不少民眾在擴大接種第一天就主動前往施打。依照疫苗特性，完成接種後約2週，體內對抗新冠病毒的抗體將逐步提升。

疾管署提醒，新冠疫苗擴大接種將持續至2月28日，呼籲符合資格的民眾把握時間接種，尤其是高風險族群，更應及早完成施打，以提升保護力。疾管署也將持續觀察疫苗接種情形，滾動調整防疫策略，確保全民健康。

