柯文哲催修人工生殖法挺「代理孕母」 國健署：需審慎評估

關於人工生殖法，國健署表示參考多國制度，並廣泛蒐集醫界、學界與社會各界意見，審慎研議修法草案。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者侯家瑜／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲今（2）日拜會立法院國民黨團和衛環委員會委員，力推「人工生殖法」三讀通過，也提到代孕議題是立委陳昭姿切身之痛，公開呼籲朝野放下黨派立場，支持納入「代理孕母」制度。對此，衛福部國民健康署長沈靜芬回應表示，人工生殖法的修法方向，核心仍是兼顧女性生育健康與人工生殖子女的最佳利益。

沈靜芬指出，國健署已參考多國制度，並廣泛蒐集醫界、學界與社會各界意見，審慎研議修法草案，規劃讓已完成結婚登記的女同性伴侶，以及未婚女性，成為人工生殖法的適用對象，回應多元家庭型態的實際需求。

至於外界關注的「代理孕母」議題，沈靜芬態度相對保留。她說明：「為兼顧女性的生育健康及人工生殖子女最佳利益，本署參考國際經驗並經廣泛蒐集各界意見後，審慎研議人工生殖法修正草案，讓已完成結婚登記之女同性伴侶及未婚女性，成為人工生殖法之適用對象。」

而針對代孕議題，因牽涉倫理、母嬰健康、人權與法律等多重面向，沈靜芬強調，仍須就國際作法、我國民情、社會期待及兒童最佳利益等綜合評估，並加強社會溝通，凝聚社會共識。

民眾黨前主席柯文哲今（2日）為「人工生殖法」奔走立法院，與民進黨團總召柯建銘單獨會談約15分鐘。（記者田裕華攝）

