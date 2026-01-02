自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

農曆新年長假近！ 民團4招 陪伴失智家人安心過節

2026/01/02 14:34

天主教失智老人基金會表示，長輩總稱聖若瑟日照中心為「學校」，春假期間學校沒有開課，因此家屬能制定一套生活模式，協助長者盡可能維持規律的生活步調，以穩定情緒、減少焦慮，也能延緩功能退化。（天主教失智老人基金會提供）

天主教失智老人基金會表示，長輩總稱聖若瑟日照中心為「學校」,春假期間學校沒有開課,因此家屬能制定一套生活模式,協助長者盡可能維持規律的生活步調,以穩定情緒、減少焦慮,也能延緩功能退化。(天主教失智老人基金會提供)

〔記者黃宜靜／台北報導〕農曆春節連續假期將屆，不少家庭也開始期待團聚時光，但對照顧失智長輩的家屬而言，長時間的假期往往意味著照護負荷增加。天主教失智老人基金會提醒，失智長輩在連假結束返回機構時，常出現作息延後、三餐不規律與腸胃不適等狀況，因此建議家屬在春節期間為失智者制定專屬的「不上學模式」、準備單人份餐點、用重複關鍵字溝通及合理分工，讓失智家庭安心、安穩過節。

天主教失智老人基金會處長王寶英發現，基金會附設的聖若瑟失智老人日間照顧中心長輩，在連假結束返回機構時，常出現作息延後、三餐不規律與腸胃不適等狀況。這些微小的變化，實際上會影響失智長輩的身心穩定，因此分享4技巧，協助失智家庭安心、安穩過節。

王寶英表示，首先長輩總稱聖若瑟日照中心為「學校」，春假期間學校沒有開課，因此家屬能制定一套生活模式，協助長者盡可能維持規律的生活步調，像是固定用餐時間、適量的體能活動，以及可在家中進行的簡易娛樂，如桌遊、唱歌或跟著影音平台做簡單運動，皆有助於穩定情緒、減少焦慮，也能延緩功能退化。

春節人團圓聚餐少不了高油、高甜、高鹹的食物，王寶英提醒，這類食物容易讓失智長者出現腸胃不適、脫水或血糖波動等問題；若長輩患有慢性疾病，更需要特別留意飲食不要過度偏差，建議家屬可替失智長輩準備單人份餐點，以免引發過度進食、挑選困難或不知所措的情況。

王寶英提醒，春節期間家中返鄉人潮多，活動也多，更容易讓失智長輩感到混亂與焦慮，親戚朋友也容易因關心而無意間問出「你記得我是誰嗎？」、「你怎麼不說話？」等壓力互動，建議提前與家族溝通，避免長輩被「逼問」或「挑戰記憶」；同時，在互動陪伴上，家屬可放慢速度、避免突然靠近，並透過重複關鍵字、單句式溝通協助長輩理解情境，讓相處更順利、增強安全感。

照顧者的分工與輪替，是面對長假照護壓力時不可或缺的關鍵。王寶英提醒，許多主要照顧者習慣「自己扛」，然而，要在長假期間真正紓壓，必須靠全家共同參與及支持，建議家屬採取合理分工、並在輪替照護時，提前進行簡易的「照顧交接」，例如有人負責外出陪伴，有人協助備餐等，讓照顧責任更平均，也能避免照護方式差異造成長輩不適應。

王寶英補充，若春節連假期間需要額外協助，家屬也可善用長照服務、社區資源、日照中心，以及定位設備等科技工具，減輕照顧負擔、降低風險，讓全家人都能安心迎接新年。

