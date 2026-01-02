限制級
研究揭示色氨酸代謝失調 關鍵：缺失長壽相關蛋白
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列1項研究表明，色氨酸代謝在老化大腦中日益失調，在神經退化性疾病和精神疾病中更為嚴重，而背後關鍵與1種蛋白相關。此研究發表在《自然通訊》期刊上。
根據科學網站《ScienceDaily》報導，色氨酸是蛋白質基本組成單元，透過NAD+促進細胞能量產生，並為合成重要腦化學物質（如血清素和褪黑激素）提供原料。這些途徑共同作用，有助於調節情緒和保持正常睡眠週期。
以色列內蓋夫本─古里安大學（Ben-Gurion University of the Negev）的研究團隊發現，1種名為Sirtuin6（SIRT6）的長壽相關蛋白的缺失，正是導致色氨酸代謝喪失控制的關鍵因素。
研究團隊利用細胞、果蠅和小鼠實驗表明，SIRT6在調控基因活性方面發揮積極作用，包括TDO2和AANAT等基因。當SIRT6缺失時，這種基因調控會將色氨酸代謝轉向犬尿酸途徑，而犬尿酸途徑與神經毒性作用相關，同時也會減少產生支持和保護大腦功能的神經傳導物質。
值得注意的是，研究證明這種損傷並非永久性的。研究團隊透過抑制SIRT6基因影響果蠅模型中的TDO2酶，顯著逆轉神經運動功能衰退，這表明存在1個有效的治療窗口。研究團隊表示，研究表明SIRT6是對抗神經退化性疾病的關鍵上游藥物靶點。
