健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》猝死高峰就在1月！醫談5大風險：歡愉背後藏危機

2026/01/02 15:20

過去有一項美國研究發現，每年12月、1月，經常發生猝死案。胸腔科醫師黃軒分析，極有可能與熬夜以及高油糖飲食有關。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日有年僅20多歲的員警在宿舍猝逝的新聞，除了悲痛之餘，也要思考如何預防。有研究發現，每年的12月與1月是全年死亡高峰。為什麼呢？原因無非是太冷了。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」說明，在全球多國的醫療統計中，每年聖誕節與新年假期期間，都是心肌梗塞死亡率的高峰日。美國（2018-2022年）的研究發現心肌梗塞死亡率數據同樣顯示，12月和1月、為全年死亡高峰，而夏季最低。重點是：不是單一原因，而是多個風險在短時間「同時踩油門」。

●冷，不只是冷，而是「血管被迫收縮」：冬季低溫會啟動交感神經，讓血管收縮、血壓上升。對健康的人影響有限，但本來就有下列狀況：高血壓、動脈硬化、糖尿病、曾經心臟病或中風。這是一場血管耐力測試。血流變慢、血液變黏，血栓更容易形成。

●節慶飲食，心臟最討厭：聖誕大餐、跨年聚會，幾乎一定同時出現：高鹽（加工肉、火腿、醬料）；高脂（炸物、起司、甜點）；高酒精（紅酒、烈酒、香檳）。短時間內會造成：血壓暴衝、心跳不規則、血液黏稠度上升。對冠狀動脈來說，這叫「完美風暴」

●睡眠被切碎，心臟沒得休息：晚睡、跨夜、補眠失敗，是節慶常態。睡眠不足會：提高壓力荷爾蒙（皮質醇、腎上腺素）；讓心率與血壓「全天偏高」；增加心律不整風險。對心臟而言，不是在過節，是在加班。

●藥物中斷：「最安靜、也最致命」。醫師最怕病人說「過年期間，我想說少吃幾天藥沒關係。」常見被停掉的藥包括：降血壓藥、抗血小板藥、心臟用藥。結果是：血壓反彈、血栓風險上升、心肌梗塞直接報到。

●情緒壓力：不是只有快樂：節慶對很多人來說，其實是家庭衝突、孤獨感加重、年終焦慮、財務壓力。心理壓力會實質影響心臟，透過神經與荷爾蒙，誘發心血管事件。這不是「想太多」，而是生理反應。

最後黃軒總結，聖誕到跨年，是冷、油、酒、壓力、失眠與停藥「同時出現」的少數時段。心臟不是突然壞掉，是被一次次推到極限。

過去有一項美國研究發現，聖誕與跨年節慶時間，卻是猝死發生高峰。圖為2026跨年101煙火，示意圖。（記者田裕華攝）

