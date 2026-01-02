自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》孩子沉默不求助？ 醫揭「社交孤島」前兆

2026/01/02 14:15

精神科醫師蔡佩蓁表示，青少年的痛苦往往不會直接說出口，而是以尖銳情緒、情感麻木或衝動行為呈現，家長要特別留心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

精神科醫師蔡佩蓁表示，青少年的痛苦往往不會直接說出口，而是以尖銳情緒、情感麻木或衝動行為呈現，家長要特別留心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕接連發生的社會攻擊與校園事件，再度凸顯青少年心理風險不容忽視。精神科醫師指出，臨床上近年常見一種危險狀態稱為「社交孤島」，孩子逐漸沉默、不再求助，卻在內在累積高度壓力，若未及時察覺，後果可能難以挽回。

振芝映煦心身醫學診所院長、精神科醫師蔡佩蓁表示，青少年的痛苦往往不會直接說出口，而是以尖銳情緒、情感麻木或衝動行為呈現，其中最需要警覺的訊號之一，就是「沉默、不再溝通」，這通常代表孩子對外界的信任感正在縮減。

認識「社交孤島」 求助消失是最大警訊

蔡佩蓁說明，「社交孤島」指的是孩子在主觀感受上，找不到一個可以依靠、願意傾訴的人。當青少年感到受委屈、覺得丟臉或被否定時，腦中卻想不到一個可以放心傳訊息、聽他把話說完的對象，內在便容易進入高度自我保護狀態。

她指出，當孩子不再期待被理解，而改以「我自己處理」來維持安全感，臨床上最棘手之處就在於，求助行為逐漸消失，但負面情緒卻持續累積，風險反而悄悄升高。

踏進社交孤島前的3大前兆

蔡佩蓁指出，青少年走向社交孤島前，往往會出現3個關鍵轉折點，家長需特別留意：

●生理狀態改變

心理壓力常會先反映在身體上，可能出現睡眠突然大幅縮短或過度嗜睡，食慾驟減或暴增，體重與作息出現明顯起伏。

●語言跡象

孩子可能用開玩笑的方式說出「消失、報復、活著沒差」等字眼，將內在模糊的想法語言化。值得注意的是，當孩子開始不再溝通、變得沉默或異常冷靜，並不一定代表情緒改善，有時反而意味著他正在關閉信任的窗口，決定獨自處理內在混亂；在少數高風險情境中，也可能代表念頭已從反覆想像，推進到更具體的安排。

●社交退縮

開始避開與親友互動，不再參與原本喜歡的活動，甚至與要好的朋友斷聯，往往代表孩子對世界的信任感正在流失。

3層「安全網」建議一次看

針對家長可採取的實際行動，蔡佩蓁提出3項建議，協助孩子把痛苦留在可被協助的範圍內：

●先傾聽，不急著糾正

蔡佩蓁指出，傾聽是安全感的起點。家長若在第一時間要求孩子修正激烈或傷人的話語，往往只會讓孩子學會偽裝。建議先放慢評價，改用探索式提問，例如「發生了什麼事？」協助孩子釐清情緒來源，再討論行為調整。

●替孩子多安置一層支持網

協助孩子在現實生活中多一位可信任的大人，如教練、親友或心理師，讓求助不必只通往父母，除能分散單一支持網的風險，也可降低親子互動中的摩擦。

●及早引入心理專業，必要時家長先進場

蔡佩蓁指出，精神科臨床常見的困境是「越需要幫助的人，越不容易主動求助」。家長可先至身心科或心理諮商，學習判讀風險、安排資源與調整對話方式。台灣亦有多項24小時資源，如安心專線1925、生命線1995等可協助。

蔡佩蓁強調，沒有父母能完全預防所有風險，但可以讓孩子知道，無論發生什麼事，家始終是安全的所在。當孩子明白不需要用極端方式才能被聽見，就更有機會把痛苦留在可被協助的範圍內。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中