健康網》孩子沉默不求助？ 醫揭「社交孤島」前兆

〔健康頻道／綜合報導〕接連發生的社會攻擊與校園事件，再度凸顯青少年心理風險不容忽視。精神科醫師指出，臨床上近年常見一種危險狀態稱為「社交孤島」，孩子逐漸沉默、不再求助，卻在內在累積高度壓力，若未及時察覺，後果可能難以挽回。

振芝映煦心身醫學診所院長、精神科醫師蔡佩蓁表示，青少年的痛苦往往不會直接說出口，而是以尖銳情緒、情感麻木或衝動行為呈現，其中最需要警覺的訊號之一，就是「沉默、不再溝通」，這通常代表孩子對外界的信任感正在縮減。

認識「社交孤島」 求助消失是最大警訊

蔡佩蓁說明，「社交孤島」指的是孩子在主觀感受上，找不到一個可以依靠、願意傾訴的人。當青少年感到受委屈、覺得丟臉或被否定時，腦中卻想不到一個可以放心傳訊息、聽他把話說完的對象，內在便容易進入高度自我保護狀態。

她指出，當孩子不再期待被理解，而改以「我自己處理」來維持安全感，臨床上最棘手之處就在於，求助行為逐漸消失，但負面情緒卻持續累積，風險反而悄悄升高。

踏進社交孤島前的3大前兆

蔡佩蓁指出，青少年走向社交孤島前，往往會出現3個關鍵轉折點，家長需特別留意：

●生理狀態改變

心理壓力常會先反映在身體上，可能出現睡眠突然大幅縮短或過度嗜睡，食慾驟減或暴增，體重與作息出現明顯起伏。

●語言跡象

孩子可能用開玩笑的方式說出「消失、報復、活著沒差」等字眼，將內在模糊的想法語言化。值得注意的是，當孩子開始不再溝通、變得沉默或異常冷靜，並不一定代表情緒改善，有時反而意味著他正在關閉信任的窗口，決定獨自處理內在混亂；在少數高風險情境中，也可能代表念頭已從反覆想像，推進到更具體的安排。

●社交退縮

開始避開與親友互動，不再參與原本喜歡的活動，甚至與要好的朋友斷聯，往往代表孩子對世界的信任感正在流失。

3層「安全網」建議一次看

針對家長可採取的實際行動，蔡佩蓁提出3項建議，協助孩子把痛苦留在可被協助的範圍內：

●先傾聽，不急著糾正

蔡佩蓁指出，傾聽是安全感的起點。家長若在第一時間要求孩子修正激烈或傷人的話語，往往只會讓孩子學會偽裝。建議先放慢評價，改用探索式提問，例如「發生了什麼事？」協助孩子釐清情緒來源，再討論行為調整。

●替孩子多安置一層支持網

協助孩子在現實生活中多一位可信任的大人，如教練、親友或心理師，讓求助不必只通往父母，除能分散單一支持網的風險，也可降低親子互動中的摩擦。

●及早引入心理專業，必要時家長先進場

蔡佩蓁指出，精神科臨床常見的困境是「越需要幫助的人，越不容易主動求助」。家長可先至身心科或心理諮商，學習判讀風險、安排資源與調整對話方式。台灣亦有多項24小時資源，如安心專線1925、生命線1995等可協助。

蔡佩蓁強調，沒有父母能完全預防所有風險，但可以讓孩子知道，無論發生什麼事，家始終是安全的所在。當孩子明白不需要用極端方式才能被聽見，就更有機會把痛苦留在可被協助的範圍內。

