健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

「一喝酒就臉紅」登《紐約時報》 全球估5億人有這基因突變

2026/01/02 11:01

不少人只要一沾酒就臉紅，這樣的現象近日也登上《紐約時報》。（記者邱芷柔攝）

不少人只要一沾酒就臉紅，這樣的現象近日也登上《紐約時報》。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕歲末年終各式尾牙、春酒與聚餐接力登場，不少人卻發現，只要一沾酒就臉紅。這樣的現象近日也登上《紐約時報》，報導指出不少亞裔族群帶有「ALDH2*2」基因突變，飲酒後容易出現俗稱「亞洲臉紅症（Asian glow）」的反應，估計全球受影響人口約5億人，占世界人口約8％，值得注意的是，這並非單純不勝酒力，而是攸關健康風險的警訊。

《紐約時報》報導指出，「亞洲臉紅症」是一種常見於東亞族群的酒精代謝異常，約30%至50%東亞人因基因突變，體內缺乏分解酒精代謝物乙醛的關鍵酵素，讓毒性物質在體內累積，導致臉部潮紅、心悸、頭暈、頭痛等不適反應，這種現象常在校園、職場與社交場合中被誤解為「酒量差」或「已經喝醉」，讓當事人承受額外心理壓力。

台灣酒精不耐症衛教協會創辦人陳哲宏提到，這類酵素缺乏症在以水稻為主食的地區最為常見，包括台灣、日本、韓國與中國南部等地；基因研究顯示，相關突變可追溯至約三千年前中國東南部的一次原始變異。

陳哲宏過去接受本報採訪時曾指出，根據台灣人體生物資料庫，約有49％的國人具有酒精不耐症基因，比例居全球之冠。他也示警，酒精早已被世界衛生組織列為第一級致癌物，與酒精相關的癌症至少有7種，包括乳癌、肝癌、口腔癌、喉癌、食道癌、胃癌、胰臟癌及大腸直腸癌，「每天一小杯酒，都可能致癌。」

根據國健署建議，女性每日飲酒不宜超過1酒精單位，男性不宜超過2單位（1單位約為啤酒250毫升、紅白酒100毫升或烈酒20至30毫升），孕婦與未成年人則應完全避免飲酒。國健署也呼籲，歲末聚餐應營造沒有勸酒壓力的用餐氛圍，以茶水或無酒精飲品替代，既能安心團聚，也能避免長期健康風險。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

