健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》新年到！營養師3力：健檢不再滿江紅 健康常在

2026/01/02 12:15

不少人平時生活習慣不佳，健檢報告滿江紅。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕春節前，大家都在看KPI，健康的KPI也要注意。營養師薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」表示，「久坐、晚睡、假日有運動」的生活，其實正在把你的荷爾蒙、生理時鐘推向失控，悄悄走向肥胖、三高與代謝症候群的灰色地帶！別讓年底的身體「隱形報表」亮紅燈。

年底忙算年終，你的身體「隱形報表」卻默默變紅字？

每到年末，我們總忙著盤點KPI、年終獎金、投資報酬率，卻很少真正停下來問問自己：「這一年，我的身體究竟被怎麼對待？」許多上班族的日常，可能像這樣：早上開會一路到中午，忙到連一口水都沒喝；白天八到十小時久坐辦公，活動範圍僅限座位到影印機；晚上回家只想滑手機追劇，一不小心又跨過凌晨，壓縮寶貴的睡眠時間；好不容易等到假日，擠出一堂瑜伽或健身課，安慰自己「有運動，應該沒問題」。

外表看起來只是「有點胖、有點累」，健檢報告或許還沒真的大爆紅字，於是很多人會覺得：「好像還撐得住。」但代謝症候群的研究已明確提醒，我們其實早已站在健康與疾病的灰色地帶。

根據《StatPearls》2024年的綜論整理，全球約四分之一的成人符合或接近代謝症候群條件，後續發展成第二型糖尿病與心血管疾病的風險都明顯提高。這警鐘，你聽到了嗎？

在歲末年終，讓我們一起嘗試用「食物力、生活力、運動力、情緒力、醫療力、營養力」這六個面向，幫助你清晰整理「身體年終報表」，重新找回健康的主導權。這不僅是瘦身，更是找回平衡與活力的生活學！

久坐、晚睡、假日才動一下：身體看見的是「慢性時差＋代謝失控」

表面上，你覺得只是「工作很忙、晚上需要放空」，但在身體裡，這一切的影響卻是大不相同，甚至可以說是對身體的慢性傷害：

1. 睡眠不規律＝每天都在換時區！

平日熬夜、假日爆睡補眠，對你的大腦和荷爾蒙而言，就像不斷被丟進不同的時區，讓身體無所適從。《Circulation Research》2025年針對睡眠不規律的綜論指出：睡眠時間忽早忽晚、每天差異大的族群，更容易出現肥胖、代謝症候群、糖尿病與心血管疾病。當生理時鐘被打亂，皮質醇、胰島素等荷爾蒙會長期處在「搞不清楚現在是白天還是晚上」的混亂狀態，肚子特別容易囤積脂肪，血壓與血糖也比較難以穩定。

2. 久坐不只是「沒運動而已」，更是獨立的健康殺手！

許多上班族的典型模式是：週一到週五，每天久坐八到十小時；週末擠出一堂有氧或重訓，就當作自己有「償還」身體。但《American Heart Journal Plus》2025年的NHANES（全國健康與營養體檢調查）分析驚人地發現，即便你有做到建議的中等到劇烈身體活動，久坐時間越長，心血管-腎臟-代謝症候群（CKM）仍然越往高風險移動。這意味著，「週末兩小時」很難完全抵銷「平日五十小時」的久坐傷害。

3.情緒用宵夜安撫，壓力荷爾蒙卻不減反增！

回家後一邊滑手機、一邊鹹酥雞配含糖飲料，是許多人熟悉的「放鬆」方式。然而，慢性壓力加上高熱量宵夜與藍光刺激，會讓皮質醇與食慾相關荷爾蒙長期偏高，你的腰圍自然越來越往外擴。根據《Medicine（Baltimore）》2023年的系統性回顧，對同時有代謝症候群與心理症狀的族群，僅做壓力管理與正念、放鬆訓練，不但憂鬱程度下降，空腹血糖、血脂也跟著一起改善。這顯示情緒與代謝之間有著密不可分的關係。

這些研究其實都在明確地告訴我們：身體不會用你「有沒有很努力」來算帳，而是看——你睡了多久、坐了多久、吃了什麼、以及怎麼面對壓力。

用食物力＋生活力＋運動力，把代謝從懸崖邊拉回來！

好消息是，許多研究也同時告訴我們：只要方向對、強度適中，從亞健康狀態退一步，是可以做得到的。讓我們來看看如何運用「六力」中的前三力來逆轉趨勢！

食物力：把「少吃」改成「吃對」，往DASH、地中海飲食法靠近！

與其一味「不吃飯」、亂跳減肥法，不如把盤子裡的食物邏輯換個方式。《BMC Endocrine Disorders》2024年的隨機對照試驗，以代謝症候群患者為對象，讓一組遵循DASH飲食八週：結果腰圍、體重、血壓、三酸甘油脂與LDL都比一般飲食組明顯下降，連脂肪肝風險指標也一起改善。

另一邊，《Biomedicines》2025年綜合多項研究指出，地中海飲食（多蔬果、全穀、豆類、堅果、橄欖油、魚類）可以顯著降低代謝症候群與心血管風險。在PREDIMED-Plus試驗中，減熱量地中海飲食加上運動，更在三年內讓受試者內臟脂肪下降、肌肉量穩固不減。

換成日常的語言，簡單來說就是：

• 主食可以嘗試用糙米、燕麥、地瓜取代一部分白米飯，增加膳食纖維。

• 每餐務必看到半碗以上的豐富蔬菜，色彩越多越好。

• 天天吃一小把堅果，每週二到三次深海魚類，攝取優質脂肪。

• 減少加工肉品、油炸食物與含糖飲料，這些是健康的隱形殺手。

把「少吃」改成「吃對」，不只是減少超加工食品，更要嘗試地中海飲食或得舒飲食。示意圖。（圖取自freepik）

生活力：固定睡覺時間，讓荷爾蒙重新對準！

與其每晚追劇到累垮，不如先幫自己設計一個專屬的「關機儀式」：

• 盡量固定23:30前上床，並維持早上固定的起床時間，建立穩定的生理時鐘。

• 睡前30-60分鐘，戒斷3C產品，改為溫和的伸展、閱讀實體書或泡腳，幫助身心放鬆。

《Circulation Research》提醒，降低睡眠不規律本身，就有機會讓心血管與代謝風險下降。睡得比較穩，皮質醇與食慾荷爾蒙才能乖乖聽話，減重之路也會順利許多！

優質睡眠，是健康第一步。示意圖，圖中人物與新聞無關。示意圖。（圖取自freepik）

運動力：不再只靠假日爆發，而是每天一點點累積！

「六力瘦身學」強調的是總活動量加上打斷久坐的習慣。這不是要你成為健身狂人，而是將運動融入生活！

研究顯示，每週至少150分鐘中等強度有氧運動（如快走、慢跑）加上2-3次肌力訓練，可以有效降低內臟脂肪、改善血壓和血脂。同時，如果能做到「每坐50分鐘就起來走5分鐘」，你的代謝和精神狀態都會明顯改善。動起來，真的有差！

實作上，可以非常簡單：

• 下班後先快走20-30分鐘再回家，把運動變成回家路上的習慣。

• 一週兩天在家做自體重訓練（如深蹲、撐地、彈力帶），省去跑健身房的時間。

• 上班時間利用手機或手錶設定提醒，每小時起來倒水、伸展，打斷久坐。

情緒力＋醫療力＋營養力：把「撐著過」變成「被系統照顧著」

前面的飲食、作息、運動是健康的基石，而後半部的「三力」則負責把這個基石撐穩，避免努力後的回彈，讓你真正脫胎換骨。

情緒力：放鬆不是只能靠追劇和爆食！

《Medicine（Baltimore）》2023年的統合分析指出，在合併心理症狀的代謝症候群患者中，加入壓力管理、正念或放鬆訓練，憂鬱程度下降的同時，空腹血糖與血脂也跟著改善。這證明情緒好不好，不只是心情問題，更是血糖與血管的健康大事！

對許多上班族來說，或許可以試著把一部分「ME TIME」，換成更健康的放鬆方式：

• 每天10分鐘的伸展、輕瑜伽或溫暖的泡腳，舒緩身心。

• 利用10分鐘聽呼吸或正念App引導，讓思緒沉澱下來。

• 週末安排一小段戶外散步，享受大自然，而不是純粹躺床滑手機滑到頭痛。

醫療力：把健檢數字當成年度KPI，而不是一次性恐嚇！

《StatPearls》2024年的綜論強調，代謝症候群是第二型糖尿病與心血管疾病的重要前奏，越早介入，越有機會讓指標回到正常。這意味著，健康檢查不是年末的例行公事，更是你掌控健康的年度策略！

《JAMA Internal Medicine》2025年的隨機試驗則發現，系統性的飲食＋運動＋行為介入，可以讓相當比例的代謝症候群患者進入「緩解（remission）」狀態，並維持數年。這是非常振奮人心的好消息！

這些結果都在提醒我們：

• 每年安排一到兩次檢查腰圍、血壓、血糖、血脂，監測身體的變化。

• 主動找家庭醫師與營養師一起看趨勢，將健康視為長期管理，而不是只在「爆紅字」時才手忙腳亂求救。

• 有需要時，也可以和醫師討論藥物或其他更積極的介入方式，為自己的健康多一層保障。

營養力：在真實生活裡，讓關鍵營養素默默幫忙！

在「吃大致正確」的前提下，一些關鍵營養素已被證實對代謝有加分效果，幫助你事半功倍：

• 《Nutrition & Diabetes》2024年的統合分析指出，牛磺酸補充可讓收縮壓平均下降約4 mmHg，空腹血糖與三酸甘油脂也有顯著下降。這是一個值得關注的潛力幫手。

• 《Nutrients》2025年的系統性回顧則整理了海洋型Omega-3對代謝症候群的影響，顯示對高三酸甘油脂與發炎狀態有潛在幫助。大家都知道魚油的好處，現在有更多科學證據支持了！

在實務上，我們會更建議先從食物本身開始攝取：

多吃深海魚、堅果、豆類、各色蔬菜水果、全穀類，把這些優質食材放進你的每天盤子裡。

再依據健檢數字，與專業醫療團隊討論是否需要額外補充魚油、牛磺酸等營養補充品，而不是一股腦「全都吃」，過猶不及喔！

行動版「年末健康企劃書」：把六力變成明年可以打勾的任務清單！

看到這裡，如果腦中已經浮現：「好想調整，但不知道怎麼開始」，別擔心！我們為你設計了一個很簡單的七步驟PDCA循環，幫助你把健康計畫落地實踐：

1. 列出今年的真實樣貌（Check）：寫下你平均每天睡多久？一週有幾天外送？每天大約坐幾小時？有沒有固定運動？誠實面對就好，不用美化。

2. 把前一年與這一年的健檢數字排成一列（Check）：仔細比較腰圍、體重、血壓、血糖、血脂的變化，看看線條是慢慢往上、還是有機會往下調整。

3. 選3個「最有影響、又做得到」的小目標（Plan）：以下為範例。

• 晚上23:30前關掉手機，給自己一個數位排毒時間；

• 每天至少走到6000步，利用零碎時間動起來；

• 晚餐一定要有半碗以上蔬菜，增加飽足感與纖維攝取。

4. 把目標寫進行事曆，當成真的行程（Do）：設定鬧鐘提醒自己喝水、走路，把運動時間寫在行事曆，就像開會一樣有「保留時段」，不容妥協！

5. 每月量一次體重＋腰圍，每三個月量血壓（Check）：不追求暴瘦，只看趨勢：從緩慢上升，變成緩慢下降或至少不再往上，小小的進步都是巨大的成就。

6. 每三個月調整一件事（Act）：如果運動一直卡關，也許換成自己更喜歡的形式（例如跳舞、游泳）；如果睡不早，就先從晚30分鐘變晚15分鐘開始，循序漸進。

7. 年底再回頭看這一年：身體這份報表，是否比去年好看一些？

