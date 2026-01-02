自由電子報
減重塑身

健康網》喝水也胖？營養師：你的水不單純

2026/01/02 10:11

不少人自稱「喝水也會胖」，營養師曾建銘強調，端視你喝的「水」是否為純水。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你也常把「我現在喝水也會胖？」掛嘴邊？李氏聯合診所營養師曾建銘表示，別再讓水背黑鍋了！曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」表示，「建銘營養師，我真的是那種『連呼吸、喝水都會胖』的體質。」​這句話，在診間大概聽過一千次！很多人減重卡關時，看著體重機上的數字，都會忍不住懷疑人生。

​曾建銘表示，他要先幫「水」喊一聲冤：水，真的是無辜的！用營養學的邏輯拆解：造成肥胖的兇手，必須具備「熱量」。而在六大類食物中，只有醣類、蛋白質、脂肪 擁有讓身體囤積能量的本事。

​至於純粹的白開水？熱量是0大卡。不管你喝一杯還是一桶，它都不會變成你身上的脂肪。​那為什麼你覺得「喝水就腫」？兇手通常是這兩個：

​1. 你喝的「水」不單純：很多時候我們以為在補水，其實是在「補糖」：加了珍珠椰果的手搖飲、看起來健康的果汁、為了提神加糖加奶的拿鐵。這些不是水，是「液體熱量炸彈」。一杯 500ml 的微糖飲料，熱量可能就等於半碗飯！你以為喝進去的是水，身體收到的卻是滿滿的脂肪基金。

​2. 是「水腫」不是「胖」：如果你吃太鹹（鈉攝取過多）、久坐不動，水分確實會暫時滯留在體內。這時候體重機數字會上升，但請放心，那是水，不是油。只要回歸清淡飲食、多喝「真正的水」幫助代謝，它就會排出去。

最後曾建銘強調：「會胖的從來不是水，而是你以為在喝水、其實在喝糖的習慣。」

