健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》罹癌患者從便便看菌相 可望重建菌群逆轉腫瘤

2026/01/02 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊



越來越多證據顯示，腸道菌群會影響癌症患者對免疫檢查點抑制劑（ICIs）的療效，但至今並沒有公認的「腸道失衡指標」可以用來判斷誰比較可能反應不佳。

研究團隊收集245位非小細胞肺癌（NSCLC）患者的糞便樣本做宏基因組定序，建立物種共豐度網絡，將它們分成兩大菌群互動組（SIGs）：

SIG1（37種菌）與對ICIs的抗性相關

SIG2（45種菌）與對ICIs的良好反應相關

透視腸道菌》罹癌患者從便便看菌相 可望重建菌群逆轉腫瘤

並加入 Akkermansia 定量資料計算出「腸道菌拓撲得分（TOPOSCORE）」，再在254位額外NSCLC患者及216位泌尿系癌症患者驗證；最後將TOPOSCORE轉化為21種菌的qPCR檢測，在肺癌、大腸癌與黑色素瘤患者中進行前瞻性驗證。

這種TOPOSCORE可將複雜的腸道菌相轉換為一個個人化分數，與存活率和免疫治療反應顯著相關。

qPCR版本能快速、低成本地在臨床上實施，成為動態診斷工具，幫助識別有害腸道失衡，為患者設計個人化的「微菌叢介入」。

這篇研究讓我們看到，未來腸道菌檢測不再只是「看看有哪些菌」，而是用網絡結構和特徵來計算「拓撲得分」預測治療反應。對一般人來說，這代表腸道菌群的結構與互動比單純的菌量更重要；保持多樣化且穩定的腸道菌群，可能有助於我們在疾病或治療時更有韌性。平時可以透過均衡飲食、高纖與發酵食品、避免濫用抗生素來支持菌群多樣性與良性互動，讓腸道環境成為支持免疫健康的「後盾」。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

