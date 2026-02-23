自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

孕期用藥風險遭高估 成大團隊精準校正助孕媽媽身心健康

2026/02/23 14:42

 

成功大學教授賴嘉鎮團隊透過大數據精準校正，證實過往孕期用藥風險被高估到165％，實際僅25％，研究成果已登國際期刊；示意圖。（圖取自freepik）



〔記者吳柏軒／台北報導〕女性懷孕期間受荷爾蒙影響，失眠與焦慮是許多準媽媽常見的健康挑戰。過去文獻稱孕期用鎮靜安眠藥（Benzodiazepines，BZDs）恐帶來極高的流產與早產風險，讓醫師陷入「治療母親」與「保護胎兒」的兩難；成功大學教授賴嘉鎮團隊透過大數據精準校正，證實過往孕期用藥風險被高估到165％，實際僅25％，研究成果已登國際期刊。

成大藥學系教授兼群體健康數據中心主任賴嘉鎮指出，孕期使用藥物需謹慎，但過去觀察性研究常因統計偏差（未考慮競爭風險或不朽時間偏差），產出了較高的風險估計值，例如，曾有文獻報告指出早產風險可能增加165%，這類數據易引發孕婦焦慮，甚至因此貿然停藥，反而影響母體身心健康。

賴嘉鎮表示，群體健康數據中心團隊透過大規模數據分析，提出關鍵證據，並經過精準校正，將孕期用藥的實際風險大幅下修，包含：早產風險從165％修正為20％到25％；流產風險從142％修正為58％；死產風險從106％修正為21％，研究顯示孕期用藥風險仍在，但影響幅度並未如過去預估般嚴重。

賴嘉鎮還說明，研究團隊進一步分析機制指出，這些風險在懷孕中期（第2孕期）較為明顯，推測可能與藥物通過胎盤，干擾黃體素合成有關。

賴嘉鎮表示，這項研究成果為臨床用藥提供了更精準的參考依據，已於2025年12月發表於國際頂尖醫學期刊《美國醫學會內科醫學期刊》（JAMA Internal Medicine）。

賴嘉鎮強調，這項研究旨在幫助臨床醫師與孕婦「更客觀地評估利弊」，既然風險數據已經過科學修正，對於症狀嚴重的孕婦來說，在醫師監控下合理用藥以穩定情緒或改善睡眠，其帶來的整體健康效益可能大於這些經過修正後的潛在風險。團隊建議，有情緒或睡眠困擾的孕婦無需因過去的資訊過度恐慌，應主動與醫師討論，依據這份最新的風險評估數據，共同制定最適合母嬰健康的治療對策。

