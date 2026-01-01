自由電子報
健康 > 心理精神

心情悶別撐著 雲林20鄉鎮市免費心理諮商一次看

2026/01/01 16:07

斗六市社區衛生中心諮商室空間舒適溫馨。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕人口老化、少子化，衍生的家庭關係、照顧、經濟等壓力，進而造成心情低落、憂鬱等負面情緒，繼在20鄉鎮市衛生所提供免費心理諮商駐點服務，並陸續成立3個社區心理衛生中心，協助民眾連結精神醫療資源及多元服務。局長曾春美表示，民眾心情煩悶想找人講話紓壓可多利用。

雲林縣衛生局統計，根據縣內各衛生所心理諮詢及社區心衛中心統計，縣內心理諮商對象以30至45歲最多，超過5成，其中女性多於男性，問題以親子、夫妻、婆媳等家庭關係及照顧壓力最多，另網路普及資訊爆炸，也有不少兒童及青少年打電話諮詢，問題與同儕相處的人際關係、學習壓力及與家長溝通等親子問題。

曾春美指出，中央這幾年推動15至45歲青壯年世代心理健康支持，去年服務1722人次，可見民眾對心理健康的認知與需求提升，衛生局在全縣20鄉鎮市衛生所提供免費心理諮商駐點服務，另依中央政策規定每25萬人口須設一處社區心理衛生中心，雲林65萬人口須設3處，繼東勢、二崙後，第3處斗六市社區心理衛生中心終於揭牌。

斗六市社區心理衛生中心揭牌，是雲林縣第3處社區心衛中心。（記者黃淑莉攝）

斗六市社區心理衛生中心揭牌，是雲林縣第3處社區心衛中心。（記者黃淑莉攝）

曾春美表示，心理衛生中心團隊有臨床心理師、諮商心理師、心理輔導員、職能治療師、關懷訪視員、社工等專業人員，可協助民眾接觸精神醫療資源，服務項目包含精神病人管理、自殺個案訪視、酒癮網癮防治及心理諮商。

雲林縣長張麗善強調，社區心衛中心最主要目標，提供民眾在心理各方面有壓力、鬱悶時，有人傾聽、協助進而轉個彎找到適當的出口，讓心靈得到慰藉，壓力趨緩。

衛生局說，民眾心情煩悶需要找人講一講，可預約全縣各衛生所的免費心理諮商，或撥打 1925專線與雲林縣專線 537-0885。

