健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》「吞12顆葡萄」脫單前別噎住 學學哈姆立克法

2026/01/02 11:08

西班牙的傳統會在元旦0點後吃12顆葡萄以求好運。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

西班牙的傳統會在元旦0點後吃12顆葡萄以求好運。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近日社群媒體熱烈討論「在跨年夜吃12顆綠葡萄」以祈求平安順利、覓得良緣的傳統；該傳統實際上來自西班牙，有西班牙網紅指出，根據傳統，葡萄需要用綠色的，且要吃12顆，最困難的是需要「在0點過後36秒以內吃掉」，平均3秒吃一顆，所以有人以為「需要用吞的」。

但這樣囫圇吞葡萄，噎住的風險肯定極高。北市消防局在官網說明哈姆立克法如何操作。若當事人意識清楚，且是輕度哽塞，要對方用力咳嗽；反之若重度哽塞，環抱腹戳排除。意識喪失則須胸部按壓排除。

環抱腹戳排除方式（適用意識清楚患者）：

1.請家屬或旁人，撥打119求救。

2.施救者一手握拳（大拇指與食指形成拳眼，面向病患腹部）放於上腹部正中線，位置稍高於肚臍，另一手抱住就位之拳頭。

3.雙手用力向患者的後上方快速重複推擠，目視有無異物排出。

4.無發現異物時，繼續操作步驟2、3，直至救護技術員接手急救。

胸部按壓排除方式（適用意識喪失患者）

1.確認患者失去意識後，使患者平躺於堅硬的地面。

2.以壓額抬下巴法打開患者呼吸道，發現嘴內有異物時，先予清除。

3.建議直接壓胸，按壓30次（速率約每分鐘100次），同時目視有無異物排出。

4.無發現異物時，繼續操作步驟2、3，直至救護技術員接手急救。

孕婦及肥胖者：不適用「環抱腹戳」方式，應以「胸部按壓」排除。

