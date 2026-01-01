自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》韓國影帝安聖基用餐噎到急送ICU 醫曝救人5件事

2026/01/01 15:16

韓國「國民影帝」安聖基因被食物噎住，住進加護病房中。（翻攝自X）

韓國「國民影帝」安聖基因被食物噎住，住進加護病房中。（翻攝自X）

〔健康頻道／綜合報導〕韓國國民影帝安聖基在家中用餐時，不慎食物卡住喉嚨後倒下，情況一度危急，第一時間緊急處置並送醫，令粉絲擔心不已。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，咳得出聲音，還有空氣，咳不出聲音，代表生命正在倒數，這時要立刻做哈姆立克法，幫助腹部推擠排出異物，一旦失去意識，立刻叫救護車，同時準備CPR急救。

韓媒報導，安聖基在家中用餐時不慎食物卡住喉嚨後倒下，所幸第一時間緊急處置並送醫，他在海外的大兒子也緊急返韓。安聖基的經紀公司證實他健康惡化，暫不對外多作說明，只希望狀況能逐步穩定。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，噎到不是咳一下而已，真正危險的噎到，通常發生得又快又安靜。只要看到以下任何一點，立刻當成重症處理：

●突然不能說話、發不出聲
●用力抓著脖子（國際求救手勢）
●嘴巴張開卻吸不到氣
●臉色迅速發紫或蒼白
●咳不出聲音，只有表情痛苦

更重要的是，咳得出聲音，還有空氣；咳不出聲音，代表生命已在倒數。黃軒表示，噎到真正殺人的，不是食物本身，而是氣道被完全阻塞、氧氣瞬間中斷、腦部缺氧開始計時，只要腦部缺氧4–6分鐘，就可能不可逆。

照順序立刻做5件事

黃軒警告，一旦發現緊急噎到事件，危急中要立刻做5件事，且依照順序做：

1.先確認：還能不能咳？

能大聲咳，鼓勵他繼續咳，不要拍背，不要灌水，咳不出聲，立刻進入下一步。

2.立刻做腹部推擠（哈姆立克法）

站在他身後，一手握拳，放在肚臍上方、胸骨下方，另一手包住拳頭，向內、向上快速推，目的是把異物「炸出來」。

3.失去意識，立刻叫救護車

同時準備CPR，不要試圖再塞手進嘴裡，昏倒則是已經嚴重缺氧。

4.倒下後開始CPR

先胸外按壓，每次打開氣道時，看口中有沒有異物，看到才拿，沒看到不要亂挖。

5.異物出來後也要送醫

「吐出來了」不等於安全，氣道可能受傷，可能有殘留阻塞或吸入性肺炎。

黃軒總結1分鐘救命口訣（直接背），能咳就讓他咳，不能出聲立刻擠，昏倒快叫救護車，壓胸送醫別大意。很多人不是死於噎到，而是死於旁邊的人「不敢動」。 記住黃金救援法則，就能即時出手救人。

