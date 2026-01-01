自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》44歲英文老師Sandra 平安產子 感動喊「我，居然是個媽了」

2026/01/01 14:25

44歲跨界藝人暨英文名師、AmazingTalker Show首席主持人Sandra，44歲平安產子，迎來她口中的「奇蹟寶寶，許小寶」。（圖取自Sandra IG）

44歲跨界藝人暨英文名師、AmazingTalker Show首席主持人Sandra，44歲平安產子，迎來她口中的「奇蹟寶寶，許小寶」。（圖取自Sandra IG）

〔健康頻道／綜合報導〕身兼知名主持人的英文名師Sandra（徐有潔），44歲的她近日平安產子，歷經高齡、多囊性卵巢等重重關卡，迎來她口中的「奇蹟寶寶，許小寶」。她在社群媒體上感動地說「我，居然是個媽了」、「你哭得好大聲，哇哇哇的，我的眼淚再也忍不住。」

從過去凍卵的14 顆卵子在基因檢測階段「全軍覆沒」，到重新啟動試管療程後，僅剩1顆正常胚胎成功著床，終於在2025年12月31日迎來心心念想的寶貝「許小寶」，她開心地在IG寫下「愛你，新年快樂。」，同時也感謝醫療團隊一路來的幫助。

Sandra在39歲時凍下14顆卵子，希望替未來保留當母親的可能性；但去年正式啟動療程時，這批凍卵卻在層層關卡中折損殆盡，最終在PGT-A基因檢測時全部淘汰，讓她面臨巨大失落與壓力，她分享應該要更早凍卵才能讓卵品質再更好一點。

經過TFC臺北生殖中心副院長何彦秉檢查後發現，Sandra不僅患有多囊性卵巢症候群（PCOS）、子宮息肉，還是所謂的 「免疫媽媽」，也就是身體會將胚胎誤認為外來異物而發動攻擊，即便有正常胚胎，也可能無法順利著床或維持懷孕。

因Sandra未放棄當媽媽的夢想，何彦秉為她量身訂製促排卵針策略，而Sandra也積極配合、按時施打，並定期回診，由何醫師追蹤身體狀況調整最適合劑量，加上輔以DHEA、Q10、D3等保健品，逐步重新養卵，後續再一步步完成取卵、息肉手術、ERA植入窗口檢測、免疫治療、PGT-A檢測等療程。Sandra的第二次取卵不僅依然取到14顆，其中更有1顆胚胎基因正常，成為孕育「奇蹟寶寶，許小寶」的起點。

何彦秉分析Sandra成功的3個原因在於，PGT-A染色體檢測能協助找出「有機會著床、發育」的最佳品質胚胎；免疫異常需搭配個人化療程，提高胚胎存活機率，療程中依據她的免疫指數，搭配免疫球蛋白等藥物，降低免疫排斥風險；0 歲以上患者的著床時間容易有變動，因此透過子宮內膜容受性檢測（ERA）找出最適合的植入時間，並控制子宮環境，提高成功率。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中