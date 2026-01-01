健康網》44歲英文老師Sandra 平安產子 感動喊「我，居然是個媽了」

44歲跨界藝人暨英文名師、AmazingTalker Show首席主持人Sandra，44歲平安產子，迎來她口中的「奇蹟寶寶，許小寶」。（圖取自Sandra IG）

〔健康頻道／綜合報導〕身兼知名主持人的英文名師Sandra（徐有潔），44歲的她近日平安產子，歷經高齡、多囊性卵巢等重重關卡，迎來她口中的「奇蹟寶寶，許小寶」。她在社群媒體上感動地說「我，居然是個媽了」、「你哭得好大聲，哇哇哇的，我的眼淚再也忍不住。」

從過去凍卵的14 顆卵子在基因檢測階段「全軍覆沒」，到重新啟動試管療程後，僅剩1顆正常胚胎成功著床，終於在2025年12月31日迎來心心念想的寶貝「許小寶」，她開心地在IG寫下「愛你，新年快樂。」，同時也感謝醫療團隊一路來的幫助。

Sandra在39歲時凍下14顆卵子，希望替未來保留當母親的可能性；但去年正式啟動療程時，這批凍卵卻在層層關卡中折損殆盡，最終在PGT-A基因檢測時全部淘汰，讓她面臨巨大失落與壓力，她分享應該要更早凍卵才能讓卵品質再更好一點。

經過TFC臺北生殖中心副院長何彦秉檢查後發現，Sandra不僅患有多囊性卵巢症候群（PCOS）、子宮息肉，還是所謂的 「免疫媽媽」，也就是身體會將胚胎誤認為外來異物而發動攻擊，即便有正常胚胎，也可能無法順利著床或維持懷孕。

因Sandra未放棄當媽媽的夢想，何彦秉為她量身訂製促排卵針策略，而Sandra也積極配合、按時施打，並定期回診，由何醫師追蹤身體狀況調整最適合劑量，加上輔以DHEA、Q10、D3等保健品，逐步重新養卵，後續再一步步完成取卵、息肉手術、ERA植入窗口檢測、免疫治療、PGT-A檢測等療程。Sandra的第二次取卵不僅依然取到14顆，其中更有1顆胚胎基因正常，成為孕育「奇蹟寶寶，許小寶」的起點。

何彦秉分析Sandra成功的3個原因在於，PGT-A染色體檢測能協助找出「有機會著床、發育」的最佳品質胚胎；免疫異常需搭配個人化療程，提高胚胎存活機率，療程中依據她的免疫指數，搭配免疫球蛋白等藥物，降低免疫排斥風險；0 歲以上患者的著床時間容易有變動，因此透過子宮內膜容受性檢測（ERA）找出最適合的植入時間，並控制子宮環境，提高成功率。

