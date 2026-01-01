新竹市7名元旦寶寶幸福報到 8名準媽媽待產中

新竹市有7名元旦寶寶幸福報到。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在充滿喜悅與期待的115年元旦，新竹市喜迎新生命的到來！截至今中午12時，已有7名元旦寶寶報到，其中男寶寶3名、女寶寶4名；自然產4人、剖腹產3人，另有8名準媽媽正待產中。新生命的降臨，象徵希望的延續，也為元旦佳節增添滿滿喜氣。

市長高虹安表示，新竹市粗出生率達6.7‰，不僅優於全國平均的5.8‰，較112年的6.0‰更顯著提升了0.7‰。為落實「0-6歲市府養」施政目標，市府持續推動「祝你好孕」三部曲、好孕專車、加碼托育補助及定點臨托服務；同時，提供0-6歲腸病毒與輪狀病毒疫苗補助、啟用「到宅坐月子媒合平台」，並落實兒童友善醫療與幼兒專責醫師制度。今年更推出「祝你好孕2.0：媽咪心晴包」，將關懷觸角延伸至產後心理健康。

衛生局表示，目前竹市共有138處哺集乳室，其中特優哺集乳室77處。市府亦與4大母嬰親善醫療院所合作推出24小時母乳諮詢專線03-5353975，提供專業的諮詢服務。此外，竹市配合國健署「兒童發展7+6」政策，共有57家醫療院所提供兒童預防保健服務，其中29家提供發展篩檢服務資格，共同守護寶寶健康成長。

