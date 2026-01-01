自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

新竹市7名元旦寶寶幸福報到 8名準媽媽待產中

2026/01/01 14:10

新竹市有7名元旦寶寶幸福報到。（市府提供）

新竹市有7名元旦寶寶幸福報到。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在充滿喜悅與期待的115年元旦，新竹市喜迎新生命的到來！截至今中午12時，已有7名元旦寶寶報到，其中男寶寶3名、女寶寶4名；自然產4人、剖腹產3人，另有8名準媽媽正待產中。新生命的降臨，象徵希望的延續，也為元旦佳節增添滿滿喜氣。

市長高虹安表示，新竹市粗出生率達6.7‰，不僅優於全國平均的5.8‰，較112年的6.0‰更顯著提升了0.7‰。為落實「0-6歲市府養」施政目標，市府持續推動「祝你好孕」三部曲、好孕專車、加碼托育補助及定點臨托服務；同時，提供0-6歲腸病毒與輪狀病毒疫苗補助、啟用「到宅坐月子媒合平台」，並落實兒童友善醫療與幼兒專責醫師制度。今年更推出「祝你好孕2.0：媽咪心晴包」，將關懷觸角延伸至產後心理健康。

衛生局表示，目前竹市共有138處哺集乳室，其中特優哺集乳室77處。市府亦與4大母嬰親善醫療院所合作推出24小時母乳諮詢專線03-5353975，提供專業的諮詢服務。此外，竹市配合國健署「兒童發展7+6」政策，共有57家醫療院所提供兒童預防保健服務，其中29家提供發展篩檢服務資格，共同守護寶寶健康成長。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中