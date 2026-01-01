苗縣喜迎5名元旦寶寶 與媽媽生日同1天

苗栗市大千綜合醫院已迎來4位元旦寶寶，為3男1女。（大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕迎接2026年到來，苗栗市大千綜合醫院今（1）日喜迎4位元旦寶寶、3男1女；其中27歲的林姓產婦本身就是元旦寶寶，第二胎預產期原本是4日，林婦一直希望寶寶的生日同一天，寶寶也很貼心的提前報到，一圓生日一起過的願望。頭份市為恭紀念醫院，則迎來1名元旦男寶寶。

接生其中3位元旦寶寶的大千醫院醫療副院長暨婦產科醫師林敬旺指出，3位產婦皆採剖腹產。其中27歲的林姓產婦本身就是元旦寶寶，因第一胎為剖腹產且此胎有妊娠糖尿病，第二胎為男寶寶，預產期原為4日，林婦一直期盼寶寶能和自己一樣在元旦出生，原本擔心無法如願，沒想到寶寶十分貼心，耐心等到今天才報到，成功實現母子同為元旦寶寶的心願。

另一位40歲的田姓產婦同樣為第二胎，過去曾因子宮外孕接受腹腔鏡手術治療，後因高齡不易受孕，在門診接受排卵藥物治療後才順利懷孕。由於產婦本身有雙角子宮及子宮肌瘤問題，屬於高風險妊娠，所幸在醫療團隊悉心照護下順利產下女寶寶。

面對少子化現象，為鼓勵生育，大千醫院生殖醫學中心主任暨婦產科醫師劉榮啟指出，政府已公告不孕症試管嬰兒補助全面升級，未滿39歲者首次最高可獲15萬元補助，同時新增醫療性生育保存補助，協助癌症病人減輕凍卵、凍精的經濟負擔。

截至下午為止，苗栗縣已接生5位元旦寶寶，4男1女，目前還有1位待產中。

