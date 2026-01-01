喜迎2026！彰基、秀傳6元旦寶寶挑時辰報到 爸媽開心直呼幸運

彰基今天中午為止有3位元旦寶寶來報到。（圖由彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕喜迎2026！全台歡慶放煙火、元旦升旗，元旦寶寶也搶著來湊熱鬧，彰化基督教醫院、彰化秀傳醫院體系目前有6名元旦寶寶接力報到，令人驚喜的是，寶寶們還是自己挑時辰來報到，不僅喜獲麟兒的父母喜出望外，接生的醫護人員也相當開心，伴隨著嬰兒室內寶寶們的哭聲與父母們幸福的笑容，為2026年揭開嶄新的一頁。

彰化基督教醫院截至中午為止有3名元旦寶寶，其中男寶寶有2名，都是第1胎，小寶貝們自己挑良辰吉時來報到。新手父母說並未特別挑日子、時間生產，小寶貝反而自己挑時辰來報到，「與國家生日同一天！」令人驚喜。另外，目前還有6位孕婦待產中，預計今天就會誕生元旦寶寶。

彰濱秀傳醫院有3個元旦寶寶，家中第1胎剖腹產的新手媽媽，生出5215公克重的男寶寶，新年迎到男嬰報到，直呼：「太開心、太幸運」，看著兒子圓滾滾的身材，期盼第一胎小寶貝健康長大，院方還送個小紅包給元旦寶寶，祝福圓滿如意；另1位本來要自然產，但因41歲高齡在醫師建議下剖腹產，順利於元旦生下第2胎。彰化秀傳醫院去年有2位元旦寶寶，今年截至中午為止掛0。

彰基元旦寶寶至中午為止有3位，另有6位孕婦待產中。（資料照）

