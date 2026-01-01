健康網》玩通宵害你疲勞 中醫建議熬夜前後這麼做

每年跨年不少營業場所會通宵營業；圖為台中跨年晚會。（記者廖耀東攝）

〔健康頻道／綜合報導〕大家歡喜迎接2026，想必玩樂了一整夜，對吧？中醫師王大元表示，中醫認為熬夜屬於「疲勞、虛勞、勞怯」，建議在熬夜前的中午或下午小睡片刻，不超過一小時；或透過茶飲與食療協助。

王大元在臉書「元氣中醫師 王大元」分享，跨年難免熬夜，但熬夜「怎麼熬」，其實很重要。中醫認為熬夜屬於「疲勞、虛勞、勞怯」的範疇，最常影響肝的調節功能。所謂「肝火旺」，不一定是抽血數值異常，而是肝臟長時間超時運轉，容易出現口苦咽乾、眼睛紅澀、情緒煩躁、血壓波動、身體燥熱、便秘腹瀉或睡眠淺短等狀況。若年年跨年都硬撐，體質也可能悄悄改變。

想把傷害降到最低，白天就要先準備。跨年前的中午或下午，建議小睡一下，最久不超過1小時。午後是「陰氣開始生長」的時段，短暫午睡有助養陰、減少夜間熬夜造成的陰虛火旺與肝陽上亢。

茶飲與食療也能幫忙。白天可少量飲用西洋參、刺五加或紅景天茶，提升耐力但不燥熱；熬夜後或隔天，則可選擇蓮子、山藥、百合、木耳、合歡皮、夜交藤，搭配玫瑰花或鬱金，幫助安神、緩解虛性亢奮，讓身體慢慢收回來。

穴位方面，可輕按太衝穴（足背拇趾與二趾間）、內關穴（手腕內側三指寬）、神門穴（手腕小指側凹陷），每次1至2分鐘，有助疏肝解鬱、穩定心神。補眠不要一次睡到天黑，避免打亂生理時鐘。

