健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

桃園迎16位元旦寶寶 還有49位孕婦待產

2026/01/01 11:42

桃園市統計截至上午9點共誕生16位元旦寶寶。（記者謝武雄攝）

桃園市統計截至上午9點共誕生16位元旦寶寶。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕今（1）天是元旦假期，截至上午9點，桃園市共有16位元旦寶寶誕生，另有49位孕婦待產；桃園市長張善政也前往桃園秉坤婦幼醫院視察，也提到今（2026）年將陸續推出重大婦幼政策，涵蓋孕期健康防護、產後照顧、托育補助及交通安全，從懷孕、生產到育兒提供全方位支持，減輕家庭負擔，讓媽媽安心生、孩子健康成長。

張善政說，從今年開始，市府推出孕期疫苗補助、升級版「好孕專車」及到宅坐月子服務，凡設籍桃園市，或配偶設籍桃園市且尚未取得身分證的孕婦，孕期滿28至36週者可申請百日咳混合疫苗補助1800元，RSV 疫苗則依胎次加碼補助1800至7680 元。

另「好孕專車」車資補助效期延長至產後1年，復興區服務範圍也涵蓋嬰幼兒預防保健及一般醫療就診，確保偏遠家庭同樣享有便利與安全的交通資源；凡設籍桃園市滿180日，懷孕滿4個月至產後1個月內的不利處境及多胞胎孕產婦可以申請「到宅坐月子服務」。

自從今年2月1日起，市府擴大「友善托育補助 2.0」，雙胞胎家庭送托準公共托育，第1胎負擔2000元、第2胎1000元，第3胎以上幼兒全額補助；「好孕專車兒童安全座椅計程車服務」，民眾透過智慧市民卡App註冊市民尊榮會員，即可在同一平台完成叫車與安全座椅需求登記。

孕產育兒相關補助訊息，可至桃園市育兒資源網婦幼發展局網站查詢，或洽詢市民諮詢服務熱線1999。

桃園市長張善政前往秉坤醫院探視元旦寶寶，也推廣新年新的婦幼政策。（記者謝武雄攝）

桃園市長張善政前往秉坤醫院探視元旦寶寶，也推廣新年新的婦幼政策。（記者謝武雄攝）

