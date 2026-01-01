元旦寶寶趕報到 不孕專家卻曝隱憂「今年陷10萬保衛戰」

茂盛醫院喜迎第一個元旦寶寶。（茂盛醫院提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今日為2026年的元旦（1），新年第一天不少醫院喜迎元旦寶寶，不過，國內知名不孕專家、茂盛醫院院長李茂盛指出，去（2025）年1至11月新生兒總數僅有9萬8785人，去年新生兒數恐不到11萬人，比2024年的13萬人還少2萬人，他說，台灣已連6年「生不如死」，預測今年的出生數將有一場「10萬人保衛戰」要打。

今天元旦，茂盛醫院已在上午7點多迎接第一位元旦寶寶，還有兩名產婦待產中；台中醫院也有2名元旦寶寶報到。

但李茂盛指出，內政部公布去年11月戶口統計，出生數7946人，截至去年11月底，新生兒總數僅有9萬8785人，還不足10萬人，顯示台灣少子化問題非常嚴重，不但無法超越前年的13萬4856人，而且生育率全世界倒數第1名。

李茂盛說，去年新生兒總數恐低於11萬人，比前（2024）年的13萬人還少2萬人，又創歷史新低，他預測新的一年出生數將有一場10萬人保衛戰要打。

李茂盛另指出，截至去年11月底，台灣人口總數為2330萬6085人，與前年同月比較減少9萬6710人，其中出生數為7946人，死亡數為1萬4771人，已連續6年「生不如死」，尤其65歲以上人口佔比近2成（19.99%），符合超高齡社會的定義。

李茂盛指出，台灣多年來的「生不如死」原因為高齡化、晚婚晚育、經濟負擔、養育環境成本高、社會觀念轉變為不婚不生、非婚生子女比例過低等，需要行政院跨部會整合，提供全方位支持，讓民眾生得起、養得起；他另期待立法院儘速通過行政院版的人工生殖法修正草案，讓單身及同婚女性能生養小孩，對台灣的少子化有所助益。

不孕專家李茂盛曝隱憂「今年陷10萬保衛戰」。（茂盛醫院提供）

