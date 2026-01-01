限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
中醫大新竹附醫迎3名元旦寶寶！0點誕下3千克健康壯丁
〔記者黃美珠／新竹報導〕2026年元旦，中國醫藥大學新竹附設醫院早上10點左右就一口氣迎來3個元旦寶寶，2男1女嬰個個活力滿滿，拔得頭籌的是名3170克重的小壯丁，今天凌晨0點以後，媽媽自然產下，迎接這個元氣滿滿的新年。
院方轉述這名小壯丁的爸爸陳俊賢說，這是他們家的第一個寶貝，他和太太本來就很期待生出元旦寶寶，沒想到果然在元旦迎接新生命，感覺很有意義，真的是新年新氣象。
請繼續往下閱讀...
陳俊賢還說，其實前（2024）年他們曾懷上一對雙胞胎但不幸無緣流產了，夫妻倆曾熬過一段難捱的日子。去（2025）年再度自然懷孕，讓他們倍感珍惜，感覺「小孩回來了，重生了」，非常開心。他們希望分享前述經歷，跟還在努力的爸比媽咪們加油打氣。該院婦產科主任蘇聖淵則代表院方特別致贈伴手禮，縣府也道賀新手媽咪和爸比。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應