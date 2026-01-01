自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

中醫大新竹附醫迎3名元旦寶寶！0點誕下3千克健康壯丁

2026/01/01 10:48

中醫大新竹附醫另外還有一男一女元旦寶寶在今早誕生。（記者黃美珠攝）

中醫大新竹附醫另外還有一男一女元旦寶寶在今早誕生。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕2026年元旦，中國醫藥大學新竹附設醫院早上10點左右就一口氣迎來3個元旦寶寶，2男1女嬰個個活力滿滿，拔得頭籌的是名3170克重的小壯丁，今天凌晨0點以後，媽媽自然產下，迎接這個元氣滿滿的新年。

院方轉述這名小壯丁的爸爸陳俊賢說，這是他們家的第一個寶貝，他和太太本來就很期待生出元旦寶寶，沒想到果然在元旦迎接新生命，感覺很有意義，真的是新年新氣象。

陳俊賢還說，其實前（2024）年他們曾懷上一對雙胞胎但不幸無緣流產了，夫妻倆曾熬過一段難捱的日子。去（2025）年再度自然懷孕，讓他們倍感珍惜，感覺「小孩回來了，重生了」，非常開心。他們希望分享前述經歷，跟還在努力的爸比媽咪們加油打氣。該院婦產科主任蘇聖淵則代表院方特別致贈伴手禮，縣府也道賀新手媽咪和爸比。

新手爸媽陳俊賢（右1）和太太今天歡喜迎來小壯丁，中醫大婦產科主任蘇聖淵（左2）、執行長張宜真（左1）歡喜送上賀禮和祝福。（記者黃美珠攝）

新手爸媽陳俊賢（右1）和太太今天歡喜迎來小壯丁，中醫大婦產科主任蘇聖淵（左2）、執行長張宜真（左1）歡喜送上賀禮和祝福。（記者黃美珠攝）

新手爸媽陳俊賢（右2）和太太今天歡喜迎來小壯丁，中醫大婦產科主任蘇聖淵（左2）跟護理師們一起送上賀禮和祝福。（記者黃美珠攝）

新手爸媽陳俊賢（右2）和太太今天歡喜迎來小壯丁，中醫大婦產科主任蘇聖淵（左2）跟護理師們一起送上賀禮和祝福。（記者黃美珠攝）

