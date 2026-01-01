自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

黃國昌健身有成推寫真集 王必勝分享減重關鍵：不用藥也辦得到

2026/01/01 11:18

腸泌素（瘦瘦針）對控制血糖治療有效果。（資料照）

腸泌素（瘦瘦針）對控制血糖治療有效果。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌近日推出寫真集，展現長期健身成果。不過，由於黃在1年內瘦非常多，遭部分民眾質疑是否有打「瘦瘦針」，黃國昌則回應，瘦身成效不是靠打針吃藥就可以達成。前衛福部次長王必勝表示，其實打瘦瘦針或吃減肥藥，的確會改變你的身體，也就是透過抑制食慾等機制來變瘦，這個已經很多人都用過印證過，不然這些藥物也不會大行其道。

民眾黨主席黃國昌展現健身成果。（圖擷自黃國昌臉書粉專）

民眾黨主席黃國昌展現健身成果。（圖擷自黃國昌臉書粉專）

王必勝昨發文提及，如果要用藥，比較正確的做法應該是利用藥物作用的時期來建立健康的飲食及生活習慣，這樣停藥後就比較不會有復胖的問題，也不用長期依賴藥物。另外再加上適當強度的運動，一方面輔助減重，一方面讓身體組成更強壯（增肌減脂）。

王必勝坦言，「我從未使用任何藥物，8個月內也從92.5公斤減到76公斤，目前也都維持的很好。減重其實沒有那麼困難，只要用對方法，大家都可以做到」。

