健康網》燕麥「超級食物」 降血糖抗發炎

〔健康頻道／綜合報導〕你以為燕麥只是減肥餐？ 其實，它是多功能的「超級食物」，臨床證實能降血糖、護心、助瘦身、養腸道、還能抗發炎。

營養師薛曉晶曾於其臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」說明，部分人聽到燕麥，腦海裡可能浮現的是「減肥時期那碗清淡無味的早餐粥」，或是被醫生提醒血糖高時才勉強端上桌的「粗糧」。

這幾年來，許多頂尖的醫學與營養期刊，其實都在默默地為燕麥「正名」，揭露它遠超你想像的強大科學力量：

• 卓越的血糖穩定器：幫助穩定血糖，甚至改善糖化血色素。

• 強效的心血管守護者：有效降低總膽固醇與壞膽固醇（LDL），全面降低心血管疾病風險。

• 智慧的體重管理者：透過提升飽足感、調節荷爾蒙，悄悄助你管理體重與腰圍。

• 腸道益菌的超級奶爸：滋養腸道好菌，增加短鏈脂肪酸，讓你的腸道更健康。

• 身體的溫和滅火器：在代謝異常族群中，展現出微幅降低發炎指標的潛力。

例如，根據《BMJ Open Diabetes Research & Care》2022年的一項統合分析，集結了8項隨機對照試驗，共407位第二型糖尿病成人：每天攝取約3.25克燕麥β-葡聚醣，持續4-8週後，在原有治療不變的情況下，糖化血色素平均可再下降0.47%，空腹血糖則降低0.75 mmol/L。「對於已經努力用藥與控制飲食的朋友來說，燕麥無疑是個「加分」而非取代的穩健健康助手！」

對於忙碌的現代人，特別是上班族媽媽們，我想這樣總結燕麥：

它不是神奇藥物，但它是一個可以每天輕鬆享用，穩穩地將你推向更健康生活方式的「日常盟友」。

科學實證大解密：一碗燕麥，為你的身體做了哪些事？

血糖控制：讓餐後血糖曲線，溫和而平穩。燕麥中獨特的β-葡聚醣是一種黏稠水溶性纖維，它能在腸道形成凝膠狀物質，有效減緩澱粉分解與葡萄糖吸收，讓餐後血糖不再像雲霄飛車般劇烈波動。如同《BMJ Open Diabetes Research & Care》2022年的系統性綜述與統合分析所指：

• 每日約3.25克燕麥β-葡聚醣，連續4–8週，可使第二型糖尿病成人的糖化血色素（HbA1c）平均下降0.47%，空腹血糖降低0.75 mmol/L。

• 甚至連胰島素阻抗指標HOMA-IR也有顯著改善。

另一篇發表於《Nutrients》2015年的統合分析也呼應指出，糖尿病患者增加燕麥攝取，HbA1c約下降0.42%，空腹血糖下降0.39 mmol/L，同時還「順便」改善了總膽固醇與低密度脂蛋白（LDL）。

對於已經面臨血糖挑戰的你，燕麥能成為在既有穩定治療基礎上，額外增添的一抹「穩糖背景音」。

血脂與心血管：β-葡聚醣，獲得國際權威機構認證

心血管健康是現代人最關注的議題之一。燕麥在這方面表現出色，其β-葡聚醣甚至得到了歐洲食品安全局（EFSA）「有助降低血膽固醇」的健康聲明背書。《European Journal of Nutrition》2022年的一項統合分析（涵蓋74項介入試驗）顯示：

規律攝取燕麥或燕麥β-葡聚醣，平均可讓總膽固醇下降約0.42 mmol/L，低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）下降約0.29 mmol/L。《Nutrients》2015年的系統性綜述指出，在第二型糖尿病患者中，燕麥攝取能使總膽固醇與LDL-C額外下降約0.49與0.29 mmol/L。

這些降幅看似溫和，但長期累積下來，對心血管風險的降低卻是意義深遠。這正是為何β-葡聚醣能夠獲得國際健康聲明的原因。

其背後機制主要透過：

• 在腸道中與膽汁酸結合，協助身體排出多餘膽固醇。

• 增加腸道內容物的黏稠度，減少脂肪與膽固醇的吸收。

體重與腰圍：不是猛烈瘦身，而是「輕鬆吃得剛剛好」

許多人會好奇：「吃燕麥真的能瘦嗎？」科學研究給出的答案是：它會讓你更容易「自動調整」食量，自然而然地吃得剛剛好。

《Journal of Functional Foods》2021年的隨機對照試驗中，讓肥胖或糖尿病成人每天額外補充5克燕麥β-葡聚醣，連續3個月後發現：

• 促進飽足感的荷爾蒙GLP-1與PYY顯著上升。

• 食慾相關的瘦素下降，讓你不易感到飢餓。

• 受試者的主觀飽足感增加，腰圍平均減少約1公分。

另一篇整合多項試驗的分析也發現，相較於對照組，燕麥介入組平均體重下降約0.9公斤、BMI降低0.33、腰圍減少約1公分。

雖然這些幅度看起來不大，但如果這只是透過「每天早餐換成一碗燕麥搭配水果和蛋白質」就能自然發生的改變，對於忙碌的現代人來說，這無疑是最友善、最容易堅持的體重管理方式。

腸道菌相：餵飽好菌，短鏈脂肪酸為代謝助攻

腸道是人體第二個大腦，其健康狀況對全身影響深遠。

《Nutrients》2023年的綜述深入探討了腸道菌與燕麥的緊密關係：

• 經常食用燕麥，可以有效增加雙歧桿菌、乳酸桿菌、Akkermansia等多種益生菌的數量。

• 同時顯著提高短鏈脂肪酸（SCFA）的產量，例如丁酸、丙酸、乙酸。

SCFA不僅是大腸細胞重要的能量來源，更與以下關鍵生理功能密切相關：

• 維持腸道屏障的完整性。

• 調控全身性的發炎反應。

• 提升胰島素敏感性與脂肪代謝效率。

在一項刊登於《British Journal of Nutrition》的小型試驗中，10位健康成人每天食用60克燕麥粥1週後，糞便中與「腐敗型代謝」相關的酵素（如β-半乳糖苷酶與脲酶）明顯下降，這強烈顯示了腸道微生物功能正朝向更健康的「好菌優勢」方向移動。

簡單來說：

燕麥是腸道好菌最「溫柔的飼料」，每天一點點，就能細水長流地改善腸道內環境。

抗發炎：整體效果溫和，但在高風險族群中趨勢顯著

許多人關心：「吃燕麥能『消炎』嗎？」

根據《Frontiers in Nutrition》2021年整合23項隨機對照試驗的結果：

• 若將所有受試族群混合分析，燕麥對於CRP、IL-6、IL-8等發炎指標的「整體改善差異不明顯」。

• 但值得注意的是，在本身就存在代謝問題的族群（如肥胖、血脂異常、糖尿病患者）中，CRP有輕微下降的趨勢，而血脂異常族群的IL-6則有顯著下降。

研究者推測，這可能歸因於：

• 燕麥中獨特的燕麥酰胺（avenanthramides）所具備的抗氧化作用。

• 可發酵纖維改善腸道環境，從源頭減少腸道發炎與內毒素的產生。

因此，我們不應將燕麥視為強效的「消炎藥」，但如果你本身就受三高或代謝症候群困擾，將燕麥納入日常飲食，確實是飲食調整中值得優先考慮的重要環節。

哪些人特別適合讓燕麥成為「每天的固定班底」？

血糖偏高、糖化血色素已在警戒線的族群

如果你已經被醫師提醒「血糖有點高」，或糖化血色素在邊緣徘徊。根據《BMJ Open Diabetes Research & Care》與《Nutrients》的統合分析，將每日約3克以上β-葡聚醣（約60–80克燕麥片）納入飲食，將有助於：

• 在原有藥物治療與生活型態調整的基礎上，額外獲得更多HbA1c和空腹血糖的下降空間。

關鍵並非只吃燕麥就好，而是：

• 將部分精緻白飯、白麵包替換成燕麥飯、燕麥粥。

• 搭配足量的優質蛋白質與豐富蔬菜，讓血糖上升的坡度更加平緩。

高膽固醇、家族有心血管疾病史的潛在風險者

《European Journal of Nutrition》2022年的分析顯示，燕麥對於總膽固醇與LDL-C的改善效果，在血脂本身偏高或屬於心血管高風險族群時更為顯著。

如果你的健康檢查報告已經出現：

• 「總膽固醇↑」或「低密度脂蛋白膽固醇（LDL）↑」的紅字提醒。

• 醫師建議暫不需用藥，但務必好好調整飲食習慣。

那麼，每天至少將1/3的「精製澱粉」替換成燕麥，讓它成為你日常飲食的基礎配備，你的膽固醇就有機會穩定下降。

想減重、尤其是「腰圍」困擾的上班族

在我長期門診的經驗中，那些能穩定瘦下來且不易復胖的人，鮮少依賴極端手段。他們大多是在日常生活中，巧妙地加入一些「讓自己容易飽足、不容易亂吃」的小設計。

根據《Journal of Functional Foods》與《Nutrients》的研究：

• 燕麥β-葡聚醣能有效提高GLP-1、PYY等促進飽足感的荷爾蒙，讓你自然而然地減少進食量。

• 連續12週介入後，體重與腰圍都有小幅但顯著的下降趨勢。

對於忙到沒時間精算熱量的你，我會建議：

把「每天至少一餐，以燕麥作為主食的一部分」當作一個簡單的起點。

再搭配外食時注意減油、減少含糖飲料，你會驚喜地發現衣服漸漸變得寬鬆。

腸胃敏感、常便秘或容易脹氣的族群

《Nutrients》2023年的綜述提到，燕麥在增加短鏈脂肪酸（SCFA）與益生菌的同時，也有機會改善腸道屏障功能、降低腸道發炎反應。但若你本身腸胃較為敏感，初期建議：

• 從小份量開始嘗試（例如每天2–3湯匙燕麥片）。

• 同時搭配足夠的水分攝取與適量活動，幫助腸道適應。

• 待腸胃逐漸適應後，再慢慢增加燕麥的份量。

另外，對於對小麥麩皮敏感、容易脹氣的朋友，常常會發現燕麥能被腸胃更舒適地接受，這在臨床實務上也屢見不鮮。

深究關鍵成分：為何要「整碗燕麥」一起吃，而不是只補充單一纖維？

燕麥之所以被稱為「超級食物」，並非單靠某個神奇成分，而是多種營養素協同作用的成果。其核心營養力大致可歸納為三大主角：

1. β-葡聚醣：穩糖、降脂、養菌，三位一體的核心英雄

• 它能在腸道中形成黏稠的膠狀物質，有效延緩醣類與脂肪的吸收，幫助餐後血糖與血脂維持平穩。

• 在大腸中，它更是腸道益生菌的優質食物來源，被發酵後能轉換成短鏈脂肪酸，進而協助身體調節代謝與發炎反應。

多篇系統性綜述一致指出，每日攝取約3克以上β-葡聚醣（約60–80克燕麥片）是觀察到血糖、血脂顯著改善的「臨床常見有效劑量」。

2. 膳食纖維＋複合碳水化合物：持久飽足感的黃金組合

• 全穀燕麥的升糖指數（GI）明顯低於精緻澱粉，能提供更穩定的能量。

• 其所含有的水溶性與非水溶性膳食纖維共同作用，能有效減緩胃排空速度，讓你長時間保持飽足感。

《Healthcare》2015年的綜述提到，燕麥、大麥、黑麥等全穀物在臨床試驗中都證實能顯著增加飽足感，相比之下，全麥與玉米的證據則較不穩定。

3. 燕麥酰胺與多酚：低調卻強大的抗氧化後援部隊

• 燕麥特有的 avenanthramides（燕麥酰胺）在細胞與動物研究中，對抗氧化與發炎反應展現出明確的效益。

• 臨床試驗也發現，補充燕麥多酚能提升身體抗氧化酵素的活性、降低脂質過氧化產物，並伴隨著總膽固醇與低密度脂蛋白（LDL）的下降。

雖然在人類研究中，其直接抗發炎效果目前看起來偏向溫和，但作為「全穀食物組合」中的一份子，這些獨特成分很可能在背後默默地為你的健康加分，發揮協同效應。

實踐版：每天怎麼吃，才能真正讓「燕麥吃到位」？

以下是我個人非常推薦給三高族群、想減重卻又忙碌到沒時間規劃菜單的朋友們的日常燕麥食譜參考：

活力早餐：燕麥豆漿粥＋新鮮水果

• 取3–4湯匙乾燥燕麥片，用無糖豆漿或牛奶煮成軟糯的燕麥粥。

• 搭配1份當季水果（例如半根香蕉或一小碗綜合莓果）。

• 再額外加入一顆水煮蛋或一小塊豆腐，補充優質蛋白質。

這一餐就能輕鬆攝取到超過一半的β-葡聚醣需求，同時補足蛋白質與鈣質，開啟充滿活力的一天。

健康午餐：白飯 1/3 替換成燕麥飯

• 在煮飯時，將部分白米替換成燕麥片或燕麥米（建議比例：白米：全穀＝2：1 或 1：1）。

• 搭配一份手掌大小的優質蛋白質（如雞胸肉、魚肉）＋半盤以上的各式蔬菜。

你不需要「完全不吃白飯」，只需做這樣的小替換，你的血糖與血脂就會悄悄地回歸平衡，感謝你的用心。

養生下午茶：燕麥優格碗

• 在一份無糖優格中，加入2–3湯匙燕麥片，撒上一小把藍莓與少許堅果。

• 用它來取代高糖的餅乾、蛋糕或含糖飲料。

這不僅能同時照顧到腸道菌群（優格益生菌＋燕麥益生元），還能提供持久的飽足感，是帶去辦公室的最佳健康點心。

輕盈晚餐：蔬菜燕麥濃湯

• 利用大量新鮮蔬菜（如西洋芹、紅蘿蔔、洋蔥、各種菇類）燉煮成清甜的蔬菜湯。

• 在湯品接近完成時，加入2–3湯匙燕麥片，煮至濃稠。

• 再搭配足量的蛋白質（例如蒸雞胸肉、豆腐或清蒸魚片）。

對於晚上不想吃得太油膩、太沉重，又擔心半夜餓醒的朋友來說，這是一款好入口、營養均衡的理想選擇。

讓燕麥成為你每天「為自己多做一點」的健康小習慣！

彙整了這麼多深入的科學研究，我最想傳達給你的是：

1. 燕麥雖非萬能，但它確實擁有一系列經過實證的溫和效益。穩定血糖、降低壞膽固醇、提升飽足感、改善腸道環境。對於糖尿病前期、代謝症候群及三高族群而言，它特別值得每天出現在你的餐桌上，成為你健康飲食的重要一環。

2. 真正帶來顯著改變的，並非某一碗「神奇燕麥」，而是你願意長期將部分精緻澱粉，替換成這種「對大腦、血管、腸道都極為友善」的全穀物。

3. 健康的轉變不需要一步到位，只要從今天開始，讓你的其中一餐變成「燕麥升級版」，你就已經在為身體的健康未來，邁出了重要且扎實的一小步。

