健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》蓮霧調節免疫、補水又低卡！ 5大營養亮點一次看

2026/01/03 06:25

營養師老辜表示，蓮霧所含纖維量雖不如芭樂或蘋果，但仍有助腸胃蠕動，且對腸道微生態具正面影響；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喜歡蓮霧的你，是否懷疑味道清淡的它，真的有營養嗎？營養師老辜分享，蓮霧雖然不如芒果或柿子味道濃郁，但並非沒有優點的水果。除熱量較低、水分高外，它還含有維生素C、膳食纖維以及不同的植化素。因此，仍是一種值得納入日常飲食美味又健康的水果。

老辜於臉書專頁「老辜營養與科學」發文指出，蓮霧口感清甜微酸，脆嫩多汁，小小一顆具有以下營養特色，對健康也有不少好處：

營養密度：蓮霧水分含量高，約90%以上。每份可食量為165公克的蓮霧，熱量約60大卡，碳水化合物含量約15公克。

維生素C：每100公克的蓮霧，約含13毫克的維生素C，有助促進體內膠原蛋白合成、免疫調節等。

植化素：每100公克的蓮霧，約含29毫克的總多酚含量、62微克的黃酮類化合物，這些成分都具有天然的健康促進作用。

膳食纖維：蓮霧的纖維量雖不如芭樂或蘋果多，但每100公克仍含約1.37公克的膳食纖維，可幫助腸胃蠕動，並對腸道微生態有正面影響。

特殊成分：蓮霧中分離出富含rhamnogalacturonan‑I結構的多醣體，在體外實驗發現具有抗氧化力。目前認為，可能參與調節細胞氧化反應的作用。另，分離出一種抗氧化單寧類化合物vescalagin，在動物實驗中，則發現具有潛在代謝調節功能。

此外，老辜分享，在馬來西亞與印尼地區，也有當地人會將蓮霧嫩葉加入到湯品與沙拉中一起享用。但這樣的飲食方式，並非在當地普遍流傳。

老辜強調，很多人透過蓮霧的顏色與香氣，預判它是沒有營養價值的水果。但近年來，在營養科學的努力下，慢慢讓我們對它有了重新認識。不過，許多發現都還在動物實驗的階段。未來還需要更多實驗，以及人體研究做進一步確認。

載入中