限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》跨年吃大餐！醫：別腹瀉過元旦 記得少2多1
〔健康頻道／綜合報導〕今（31）日為跨年夜，不少餐廳、酒吧等聚會場所已推出許多餐飲優惠。雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」提醒，「少做2件事，多留1點餘地，免於在元旦（1）時，用蹲馬桶開啟新的一年。」
少做第1件：把12月當成「最後衝刺月」的一切硬撐
很多人的 12 月是這樣收尾的：白天趕業績、趕案件、趕報告，晚上還要連續好幾攤聚餐，到了 30、31 號，腦袋、腸胃、情緒都在硬撐。結果就是：壓力拉滿、睡太少，一緊張就胃痛、一下子就脹氣、排便忽快忽慢，靠咖啡、含糖飲料、零食硬撐，身體卻越來越失衡。
請繼續往下閱讀...
卓韋儒表示，在身體眼裡，其實只是被叫去加班的最後幾班。卓韋儒提醒，今天開始，至少留一個晚上不要排滿行程，讓身體知道：今年真的可以慢慢收工了。
少做第2件：邊聊邊吃邊滑，一路吃到睡前
晚餐一攤、宵夜一攤，中間零食炸物一直出現，等你躺平，胃還在加班。卓韋儒表示，這時最容易半夜燒心、脹氣、翻胃，上午完全沒胃口，全身上下不舒服。卓韋儒呼籲，幫自己畫一條線：睡前3小時不再大吃大喝。真的嘴饞？以「少量、好消化、水」收尾。
多做這1件：補一個「給身體下班」的時間表
今晚花 1 分鐘想好兩件事：跨年那一餐「最重的」，最晚吃到睡前 3 小時。元旦之後，幫自己排一次認真的腸胃／健檢評估。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應