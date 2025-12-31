自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》跨年吃大餐！醫：別腹瀉過元旦 記得少2多1

2025/12/31 18:36

在跨年夜，不論是在101內的高級餐廳享用精緻料理，或是在酒吧狂歡，大口吃炸物，都要小心腸胃不適。圖為2024年薪北跨河煙火。（新北市水利局提供）

在跨年夜，不論是在101內的高級餐廳享用精緻料理，或是在酒吧狂歡，大口吃炸物，都要小心腸胃不適。圖為2024年薪北跨河煙火。（新北市水利局提供）

〔健康頻道／綜合報導〕今（31）日為跨年夜，不少餐廳、酒吧等聚會場所已推出許多餐飲優惠。雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」提醒，「少做2件事，多留1點餘地，免於在元旦（1）時，用蹲馬桶開啟新的一年。」

少做第1件：把12月當成「最後衝刺月」的一切硬撐

很多人的 12 月是這樣收尾的：白天趕業績、趕案件、趕報告，晚上還要連續好幾攤聚餐，到了 30、31 號，腦袋、腸胃、情緒都在硬撐。結果就是：壓力拉滿、睡太少，一緊張就胃痛、一下子就脹氣、排便忽快忽慢，靠咖啡、含糖飲料、零食硬撐，身體卻越來越失衡。

卓韋儒表示，在身體眼裡，其實只是被叫去加班的最後幾班。卓韋儒提醒，今天開始，至少留一個晚上不要排滿行程，讓身體知道：今年真的可以慢慢收工了。

少做第2件：邊聊邊吃邊滑，一路吃到睡前

晚餐一攤、宵夜一攤，中間零食炸物一直出現，等你躺平，胃還在加班。卓韋儒表示，這時最容易半夜燒心、脹氣、翻胃，上午完全沒胃口，全身上下不舒服。卓韋儒呼籲，幫自己畫一條線：睡前3小時不再大吃大喝。真的嘴饞？以「少量、好消化、水」收尾。

多做這1件：補一個「給身體下班」的時間表

今晚花 1 分鐘想好兩件事：跨年那一餐「最重的」，最晚吃到睡前 3 小時。元旦之後，幫自己排一次認真的腸胃／健檢評估。

