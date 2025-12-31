自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》長輩悶悶不樂又健忘 醫：5問題檢測揪出憂鬱或失智

2025/12/31 21:12

專家表示，老人的憂鬱，或是失智兩者常常同時並存，難以區分，但兩者卻是完全不同的處理方式；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有些民眾擔心家中長輩可能有憂鬱症，原因在於忘東忘西，或是悶悶不樂、愛生氣，也不太理人。高齡醫學翔展診所院長傅裕翔提醒，這也可能是失智症正在悄悄開始。

傅裕翔在臉書專頁「傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文分享，很多人以為失智一定先從記憶退化開始，但研究發現，情緒與個性改變，往往比記憶問題更早出現。原本溫和的長輩變得暴躁、對熟悉的人事物失去興趣、整天提不起勁，這些都可能是大腦功能開始退化的警訊。

他還提及，由於憂鬱症本身也會讓認知能力下降，會讓事情更複雜，當專注力變差、反應變慢、什麼都不想做，看起來就像失智，這在臨床上被稱為「假性失智」，如果能及早治療，認知狀況是有機會改善的。

傅裕翔進一步表示，真正困難的地方在於：老人的憂鬱/失智兩者常常同時並存，難以區分，但兩者卻是完全不同的處理方式。所以，老年憂鬱症有時也被稱為「假性憂鬱症」：單憑一兩個症狀實在難以區分兩者。

傅裕翔提醒，近年大型追蹤研究指出，在已經有失智的患者身上使用抗憂鬱藥物，特別是常見的SSRI類藥物，雖然有時能改善情緒，但也造成認知退化速度加快、跌倒與死亡風險上升有關。這不是說藥不能用，而是提醒：不能只看情緒表現就下決定。

當民眾發現長輩「變悶、變兇、變冷漠」，可以做一下老人憂鬱症量表的5個問題：有2個回答「是」以上時，可進一步找醫師諮詢做進一步的篩檢：

1.你對生活感到滿意嗎？
2.是不是時常感到厭煩？
3.是否感到做甚麼都沒有用？
4.是否喜歡待家裡而較不喜歡外出？
5.是否覺得活得沒有價值？

傅裕翔總結，分辨憂鬱與失智，從來不是貼標籤，而是為了走對下一步。

