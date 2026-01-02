自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》冬天沒病卻累爆？ 營養師：維生素D補對不憂鬱

2026/01/02 08:16

營養師羅晞蕾表示，維生素D在食物中的來源不算多，但可以慢慢累積，除深海魚、蛋黃外，強化牛奶、豆漿也是好選擇；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明沒生病，卻覺得特別累、心情低落、提不起勁？營養師羅晞蕾指出，其實出現這種情況不只是因為天氣冷、懶得動。據研究發現，冬季情緒低落，俗稱「冬季憂鬱」，與體內維生素D多寡存在明顯相關性。尤其冬季日照少、紫外線弱，也易導致維生素D濃度偏低。想要補充維生素D，曬太陽仍是首選。此外，日常飲食累積、保健食品補充，也是可採行的好方式。

缺乏維生素D，多曬一點太陽就好？羅晞蕾於臉書專頁「晞蕾營養師的耕耘時光 《桸耒營養日記》」指出，只靠曬太陽，本來就很難穩定維持維生素D濃度，尤其是在冬天。研究也指出，人體皮膚合成維生素D受到很多因素影響，包括：日照角度與時間；膚色、年齡，如深膚色、年紀越大，合成能力越差；生活型態，如室內工作等。即使是在有日照的地區，仍有超過6成的成人體內維生素D濃度偏低，亞洲族群比例甚至更高。

所以，並非沒有曬到太陽，而是曬太陽這件事本來就無法掌控，也有很多細節。那麼，維生素D到底要怎麼補？對此，羅晞蕾提出以下建議：

曬太陽：如果有機會接觸陽光最好。一般建議於中午前後、手臂或小腿露出10-20分鐘，不用曬到臉紅、不需要刻意曝曬。曬太陽是加分，但不是唯一解方。

飲食補充：維生素D在食物中的來源不算多，但可以慢慢累積，包括：深海魚，如鮭魚、鯖魚、沙丁魚；蛋黃；強化牛奶、豆漿等，均是好選擇。

保健食品：適量補充保健食品，是很實際也很常見的選擇。重要的是，長期穩定補充，讓身體不用一直處在不足的狀態。

另，羅晞蕾也補充提醒，對於保健食品補充維生素D，建議先進行檢查，了解自己血中濃度25（OH）D有沒有達30-50ng/mL，再依個人狀況調整補充方式與劑量，比憑感覺補來得安心，也會更有效。

