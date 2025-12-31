2025過世名人》大S流感逝引熱議 名醫過世最揪心

女星大S（徐熙媛）在年初於日本病逝，引發流感疫苗搶打潮。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕2025年即將結束，資深女星大S在日本旅遊時因感染流感，不幸過世，引發流感疫苗搶打潮；同時歌手方大同也在相當年輕時過世，享年41歲，音樂界痛失才子。自由健康網整理2025年間過世的名人。

大S：流感過世

「永遠的衫菜」大S向來是多數七年級生的青春回憶，卻在年初到日本旅遊時，因為感染流感而併發肺炎而離世，享年48歲。引發大家搶打流感疫苗潮；同時大S的健康狀態在感染流感後的影響。

健康網》大S染流感逝 醫揭「健康中年人重症機率」

金哈克曼：漢他病毒過世

95歲奧斯卡影帝金哈克曼（Gene Hackman）與其6旬日籍妻子貝琪荒川（Betsy Arakawa）近日驚傳於新墨西哥州聖塔菲住處死亡，相隔9天之後，法醫在當地時間7日宣布，兩人的死因為「漢他病毒」。漢他病毒主要是老鼠傳染，若經由呼吸或接觸到遭病毒污染的空氣或物體，就可能引發「漢他病毒出血熱」及「漢他病毒肺症候群」等疾病。

健康網》金哈克曼與妻子雙雙身亡 認識漢他病毒

方大同

音樂才子方大同在41歲便告別人世，生前長期因氣胸所苦。方大同在2月21日平靜離世；雖未說明確切的原因，然而據報導，他在約2010年，因為「氣胸」住院，之後也數度復發；在2019年於台北開唱後，休養約5年；而在2025年2月初用影片與歌迷報平安，卻是骨瘦如柴的樣貌。

金曲歌王方大同逝》昔有氣胸抗病史 醫教衣食住行4層面預防

三野文太：噎住

日本資深主持人三野文太，他以主持日本綜藝節目《校園瘋神榜》、《搶救貧窮大作戰》等，廣受台日兩地觀眾知悉，成為部分人青春回憶的一環。據報導，三野文太於1月前往東京的燒肉店用餐，卻被牛舌噎住昏迷，送醫後仍回天乏術。

健康網》日本藝人三野文太噎到昏迷 送醫後不幸過世

張振寰

在1980年代演出多部影視作品，為傑出的武俠劇演員，被譽為「一代大俠」。然在退出演藝圈後，他經商失敗負債，因此與太太鮑正芳離婚。在3月14日於家中過世，享壽65歲。他在生前飽受痛風所苦；而痛風總折磨不少人。

健康網》「小李飛刀」張振寰逝世 生前飽受痛風之苦

教宗方濟各

天主教教宗方濟各在4月21日過世，享壽88歲。方濟各在年初因雙側肺炎住院，一度病危；然未說明死因。醫師提醒，對於65歲以上民眾，一點小感冒便可能引發肺炎。

教宗方濟各辭世》輕忽小感冒恐成肺炎 高危險群須留意

方基墨：肺炎

曾演出《蝙蝠俠3》與《捍衛戰士》的方基墨在4月1日過世，女兒說明他的死因是肺炎。另外，方基墨在2014年曾被診斷出咽喉癌，在康復後疑似難以在說話，即使如此，在2022年電影《捍衛戰士：獨行俠》仍用本人聲音演出。

健康網》《捍衛戰士》「冰人」方基墨肺炎逝 享壽65歲

韓賢光：

知名音樂人韓賢光在5月12日因為突發心源性，於上海過世。他在台灣長期進行音樂製作，曾與林志炫、優客李林與范曉萱等歌手合作。據報導，其實許多心因性猝死並沒有事前症狀，但若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛等症狀，建議就醫檢查。

韓賢光過世，音樂圈好友表達不捨之意。（翻攝自臉書）

韓賢光心因性猝死》多無事前症狀！ 反覆出現7警訊要注意

珍古德：心肺功能停止

國際保育專家珍古德幫助大眾了解靈長類動物，然因心肺功能停止，在睡夢中安詳過世，享耆壽91歲。除了推廣動物教育與福祉以外，她也是素食主義者；然專家建議，成人每天要吃每公斤體重1.1-1.2克蛋白質，全素者則要再加上30%，降低肌少症風險。

健康網》珍古德辭世！生前推崇素食 專家：全素者蛋白質需多30％

蘇菲金索拉：腦癌

以購物狂的異想世界一書掀起購物狂的蘇菲金索拉因為腦癌過世，享年55歲。根據亞洲大學附屬醫院衛教資料表示，腦瘤≠腦癌，膠質母細胞瘤很難於早期發現，多數人都是因症狀惡化，甚至昏迷嗜睡，緊急送醫急救才發現罹患膠質母細胞瘤。

健康網》「購物狂」作家金索拉腦癌不治 醫：有4症狀出現已不妙了

楊弦：缺血性中風

民歌之父楊弦在12月13日傳出在台北過世，享壽75歲。據報導，楊弦在2021年罹患缺血性中風，近年努力進行治療。

李順載

在韓國被民眾稱作「國民爺爺」的男演員李順載離世，享壽91歲，令粉絲與親友不捨，韓國總統李在明亦公開表達沉痛哀悼。據傳他曾經出現肌力衰退問題。

健康網》91歲「國民爺爺」李順載離世 醫警：小心肌少症5徵兆

周佳正

衛福部桃園醫院一般外科主任周佳正醫師在7月19日北上參加癌症醫學會舉辦的乳癌相關研討會，未料在斑馬線上過馬路時被公車撞擊死亡。消息傳來，社群網站哀悼聲四起，與他共事過的同事、曾接受治療的病人留言紛紛湧入：「周醫師雖專做乳癌治療，但身為一般外科醫師，各種手術都會處理，即便三更半夜、非他值班時間，都願意主動加入急救行列⋯⋯」接近他的護理師更道出：「周醫師每天只睡4小時，把一切都奉獻給病人。」

公車撞死名醫》周佳正醫者仁心 看診從早看到晚竟無1人過號

衛生福利部桃園醫院一般外科主任周佳正（取自部桃官網）

曹西平

66歲資深藝人曹西平驚傳在年底於家中猝死，是由他的乾兒子報案後，救護人員到場發現患者已死亡多時。急診醫師指出，猝死是指原本看似穩定的人，在短時間內發生致命狀況，最後失去生命。他也提到猝死原因多集中在心血管與腦血管急性變化。

曹西平猝死引關注 醫：胸悶、頭痛莫輕忽

曹西平離世》昔坦言害怕孤獨死 衛福部明年啟動獨老普查

曹西平驟然離世。（翻攝自臉書）

