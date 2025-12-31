自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

2025過世名人》大S流感逝引熱議 名醫過世最揪心

2025/12/31 21:39

女星大S（徐熙媛）在年初於日本病逝，引發流感疫苗搶打潮。（資料照）

女星大S（徐熙媛）在年初於日本病逝，引發流感疫苗搶打潮。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕2025年即將結束，資深女星大S在日本旅遊時因感染流感，不幸過世，引發流感疫苗搶打潮；同時歌手方大同也在相當年輕時過世，享年41歲，音樂界痛失才子。自由健康網整理2025年間過世的名人。

大S：流感過世

「永遠的衫菜」大S向來是多數七年級生的青春回憶，卻在年初到日本旅遊時，因為感染流感而併發肺炎而離世，享年48歲。引發大家搶打流感疫苗潮；同時大S的健康狀態在感染流感後的影響。

健康網》大S染流感逝 醫揭「健康中年人重症機率」

金哈克曼：漢他病毒過世

95歲奧斯卡影帝金哈克曼（Gene Hackman）與其6旬日籍妻子貝琪荒川（Betsy Arakawa）近日驚傳於新墨西哥州聖塔菲住處死亡，相隔9天之後，法醫在當地時間7日宣布，兩人的死因為「漢他病毒」。漢他病毒主要是老鼠傳染，若經由呼吸或接觸到遭病毒污染的空氣或物體，就可能引發「漢他病毒出血熱」及「漢他病毒肺症候群」等疾病。

健康網》金哈克曼與妻子雙雙身亡 認識漢他病毒

方大同

音樂才子方大同在41歲便告別人世，生前長期因氣胸所苦。方大同在2月21日平靜離世；雖未說明確切的原因，然而據報導，他在約2010年，因為「氣胸」住院，之後也數度復發；在2019年於台北開唱後，休養約5年；而在2025年2月初用影片與歌迷報平安，卻是骨瘦如柴的樣貌。

金曲歌王方大同逝》昔有氣胸抗病史 醫教衣食住行4層面預防

三野文太：噎住

日本資深主持人三野文太，他以主持日本綜藝節目《校園瘋神榜》、《搶救貧窮大作戰》等，廣受台日兩地觀眾知悉，成為部分人青春回憶的一環。據報導，三野文太於1月前往東京的燒肉店用餐，卻被牛舌噎住昏迷，送醫後仍回天乏術。

健康網》日本藝人三野文太噎到昏迷 送醫後不幸過世

張振寰

在1980年代演出多部影視作品，為傑出的武俠劇演員，被譽為「一代大俠」。然在退出演藝圈後，他經商失敗負債，因此與太太鮑正芳離婚。在3月14日於家中過世，享壽65歲。他在生前飽受痛風所苦；而痛風總折磨不少人。

健康網》「小李飛刀」張振寰逝世 生前飽受痛風之苦

教宗方濟各

天主教教宗方濟各在4月21日過世，享壽88歲。方濟各在年初因雙側肺炎住院，一度病危；然未說明死因。醫師提醒，對於65歲以上民眾，一點小感冒便可能引發肺炎。

教宗方濟各辭世》輕忽小感冒恐成肺炎 高危險群須留意

方基墨：肺炎

曾演出《蝙蝠俠3》與《捍衛戰士》的方基墨在4月1日過世，女兒說明他的死因是肺炎。另外，方基墨在2014年曾被診斷出咽喉癌，在康復後疑似難以在說話，即使如此，在2022年電影《捍衛戰士：獨行俠》仍用本人聲音演出。

健康網》《捍衛戰士》「冰人」方基墨肺炎逝 享壽65歲

韓賢光：

知名音樂人韓賢光在5月12日因為突發心源性，於上海過世。他在台灣長期進行音樂製作，曾與林志炫、優客李林與范曉萱等歌手合作。據報導，其實許多心因性猝死並沒有事前症狀，但若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛等症狀，建議就醫檢查。

韓賢光過世，音樂圈好友表達不捨之意。（翻攝自臉書）

韓賢光過世，音樂圈好友表達不捨之意。（翻攝自臉書）

韓賢光心因性猝死》多無事前症狀！ 反覆出現7警訊要注意

珍古德：心肺功能停止

國際保育專家珍古德幫助大眾了解靈長類動物，然因心肺功能停止，在睡夢中安詳過世，享耆壽91歲。除了推廣動物教育與福祉以外，她也是素食主義者；然專家建議，成人每天要吃每公斤體重1.1-1.2克蛋白質，全素者則要再加上30%，降低肌少症風險。

健康網》珍古德辭世！生前推崇素食 專家：全素者蛋白質需多30％

蘇菲金索拉：腦癌

以購物狂的異想世界一書掀起購物狂的蘇菲金索拉因為腦癌過世，享年55歲。根據亞洲大學附屬醫院衛教資料表示，腦瘤≠腦癌，膠質母細胞瘤很難於早期發現，多數人都是因症狀惡化，甚至昏迷嗜睡，緊急送醫急救才發現罹患膠質母細胞瘤。

健康網》「購物狂」作家金索拉腦癌不治 醫：有4症狀出現已不妙了

楊弦：缺血性中風

民歌之父楊弦在12月13日傳出在台北過世，享壽75歲。據報導，楊弦在2021年罹患缺血性中風，近年努力進行治療。

李順載

在韓國被民眾稱作「國民爺爺」的男演員李順載離世，享壽91歲，令粉絲與親友不捨，韓國總統李在明亦公開表達沉痛哀悼。據傳他曾經出現肌力衰退問題。

健康網》91歲「國民爺爺」李順載離世 醫警：小心肌少症5徵兆

周佳正

衛福部桃園醫院一般外科主任周佳正醫師在7月19日北上參加癌症醫學會舉辦的乳癌相關研討會，未料在斑馬線上過馬路時被公車撞擊死亡。消息傳來，社群網站哀悼聲四起，與他共事過的同事、曾接受治療的病人留言紛紛湧入：「周醫師雖專做乳癌治療，但身為一般外科醫師，各種手術都會處理，即便三更半夜、非他值班時間，都願意主動加入急救行列⋯⋯」接近他的護理師更道出：「周醫師每天只睡4小時，把一切都奉獻給病人。」

公車撞死名醫》周佳正醫者仁心 看診從早看到晚竟無1人過號

衛生福利部桃園醫院一般外科主任周佳正（取自部桃官網）

衛生福利部桃園醫院一般外科主任周佳正（取自部桃官網）

曹西平

66歲資深藝人曹西平驚傳在年底於家中猝死，是由他的乾兒子報案後，救護人員到場發現患者已死亡多時。急診醫師指出，猝死是指原本看似穩定的人，在短時間內發生致命狀況，最後失去生命。他也提到猝死原因多集中在心血管與腦血管急性變化。

曹西平猝死引關注 醫：胸悶、頭痛莫輕忽

曹西平離世》昔坦言害怕孤獨死 衛福部明年啟動獨老普查

曹西平驟然離世。（翻攝自臉書）

曹西平驟然離世。（翻攝自臉書）

相關新聞請見

2025健康網十大新聞》食不安、養錯身最受青睞 它獨占鰲頭

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中