健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

研究：減肥手術效果 比GLP-1藥物高出5倍

2025/12/31 16:50

研究指出，接受減肥手術的人的減重效果，比減肥藥物高出約5倍。圖為司美格魯肽。（路透）

研究指出，接受減肥手術的人的減重效果，比減肥藥物高出約5倍。圖為司美格魯肽。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕司美格魯肽（semaglutide）和替爾泊肽（tirzepatide）都屬於GLP-1受體促效劑類藥物，它們已成為現代減肥治療領域最受關注的藥物之一。但美國1項研究指出，接受減肥手術的人的減重效果，比減肥藥物高出約5倍。此研究結果近期在美國代謝與減肥外科協會（ASMBS）2025年年會發表。

根據科學網站《ScienceDaily》報導，美國紐約大學朗格尼醫學中心和紐約市公立醫院系統的研究團隊，利用真實電子病歷數據進行回顧性比較療效分析。該研究納入了體重指數（BMI）至少為35的患者，這些患者在2018年至2024年間接受了減肥手術（例如袖狀胃切除術）或被注射司美格魯肽及替爾泊肽。

為了確保公平比較，研究團隊採用平均治療效果加權法，對年齡、BMI和合併症的差異進行調整。然後團隊評估總共5萬1085名接受GLP-1藥物或手術治療的患者的治療結果。

研究團隊發現，2種減重方法之間存在顯著差異。2年後接受減重手術的患者平均減重約36公斤，相較之下接受至少6個月GLP-1處方治療的患者平均減重約5.4公斤，總減重率分別為24%和4.7%。

延長用藥時間似乎有幫助，但仍無法完全消除差距。接受GLP-1持續治療1整年的患者，比接受治療至少6個月的患者減重更多，但他們的減重效果仍遠低於手術患者。

研究團隊表示，團隊在未來的研究中將致力於確定醫療保健提供者，可採取哪些措施來優化GLP-1療效，確定哪些患者更適合接受減肥手術，而不是 GLP-1治療。

美國代謝與減重外科醫師協會主席羅傑斯（Ann M. Rogers）醫學博士聲稱，對於那些使用GLP-1受體激動劑減重效果不佳，或因副作用或費用問題難以堅持治療的患者，應考慮將減肥手術視為1種選擇。值得注意的是，羅傑斯未參加研究。

