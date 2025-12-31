超冷！抗寒護心 北市衛生局暖心提醒低溫保健7招

元旦起冷空氣強度持續增強，民眾外出活動應加強頭頸部及四肢末端保暖；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕根據中央氣象署資料，元旦起冷空氣強度持續增強，恐迎來入冬首波「強烈大陸冷氣團」，甚至達寒流等級，預估1月2日至1月4日清晨為最冷時段，北部低溫恐下探9度。台北市衛生局長黃建華今（31）特別提醒，民眾外出活動應加強頭頸部及四肢末端保暖，罹患慢性病、心血管疾病患者等高風險族群更應提高警覺，也提出「低溫保健7招」，有效抗寒及護心。

衛生局表示，近日氣溫逐漸下降，適逢元旦跨年活動，民眾長時間在戶外，低溫恐增加急症發生風險。提醒民眾務必做好保暖措施，掌握7招防寒與預防要點，確保健康與安全：

1.保暖：外出時帽子、口罩、手套及保暖衣物不可少，特別注意頭頸部及四肢末端的溫控。

2.暖身：剛起床後的活動勿過於急促；先補充溫開水；身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。

3.避免大吃大喝及情緒起伏太大：勤喝溫開水、多攝取蔬果等高纖食物、節制飲酒，避免突然用力、緊張、興奮、突然的激烈運動等。

4.避免飯後或喝酒後立即泡澡：避免於飯後或飲酒後立即泡湯或洗澡。泡湯溫度勿超過40度，飯後2小時後再進行為宜。

5.避開高風險時段運動：避開酷寒與早晚的高風險時段運動，避免在寒冬大清早外出運動，用餐後應至少隔1個小時待食物消化後再運動。

6.妥善控制病情，規律服藥：規律服藥、定期回診；戒菸、控制體重、均衡飲食、規律運動。

7.外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥：外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥，如醫師有開給緊急備用藥品，應隨身攜帶。

衛生局再次提醒，低溫期間應注意保暖，做好自我防護，如有出現身體不適情形請立即前往就醫，相關訊息可至台北市政府衛生局網頁／主題專區／成人保健查詢，亦可上班時間撥打北市民當家熱線1999轉1801至1807或洽十二區健康服務中心。

