健康 > 名人健康事

曹西平離世》昔嘆害怕孤獨死 醫：長者要有「不孤獨」清單

2025/12/31 16:02

資深藝人曹西平驟逝，享壽66歲，各界不捨，也掀起討論「孤獨死」議題。（翻攝自臉書）

資深藝人曹西平驟逝，享壽66歲，各界不捨，也掀起討論「孤獨死」議題。（翻攝自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕66歲資深藝人曹西平在家中猝逝，親友表達對他的懷念，因他過去曾長住泰國，曾在家暈倒3天沒人知道，曾直言擔心孤獨死。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒建議，民眾為自己準備一份「不孤獨備忘清單」，至少要有一個會察覺你不見了的人，他警告，孤獨最危險的時刻不是沒人，而是習慣什麼都不說。

曹西平昔日曾擔心自己會孤獨死，引來社會大眾關注此議題。黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，孤獨死這個問題不只發生在老人身上，也常發生在高壓工作者、獨居的中壯年，或是表面正常、社交功能良好的人身上。

這意味著，越是看起來撐得住的人，越容易被世界誤以為「不需要關心」。黃軒認為，在超高齡社會來臨之際，民眾一定要為自己準備一份「不孤獨備忘清單」，它只有一個目的，確保你不會在世界裡「悄悄消失」，以下是清單的7大項：

1.至少有一個「會發現你不見了」的人

你3天沒出現，他會覺得怪，你沒回訊息，他會再敲一次，你生病時，他知道。如果現在腦中浮不出任何名字，這不是失敗，而是提醒你，該想一下有誰可以是這樣的朋友。

2.有一個「固定時間的存在證明」

不是聊天，是節律。每週一次固定電話，固定去的咖啡店／市場，固定健身、散步路線，不是為了社交，而是讓世界知道：你還在運作，例如，每天用line向朋友說早安。

3.生病時，你不會只對自己說

請誠實問自己，發燒、痛、心悸時會跟誰說？還是只會想「忍一下就好」，孤獨最危險的時刻，不是沒人，而是你習慣什麼都不說。

4.至少一個「你願意麻煩的人」

真正的連結，不是客氣，是你敢請他幫你一個小忙，你不會因為聯絡他而內疚。

5.有一個「被你照亮的角色」

不是被照顧，而是被需要。例如你還有社會角色在扮演著，例如，一隻固定餵的貓、當一位學生、一個等你出現的社群。被需要，會讓人活得比較不容易放棄。

6.你的生活，有「聲音與回應」

你會笑出聲，你會跟人說話，你不是整天只聽自己的腦內旁白，長期無聲的生活，會讓人慢慢變透明。

7.有一個「萬一怎麼了」的備案

這絕不是悲觀，是成熟。你要有緊急聯絡人；藥物、疾病資訊有人知道；門禁、聯絡方式不只你一人知道。這不是為了死亡，而是為了不被拖太久才被發現。

黃軒表示，不孤獨，不是有人陪你到最後一刻，而是你在世界裡，一直都有被注意到；孤獨死，不是死得太安靜，而是活著的時候，太久沒有被世界回應。

