健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》走路慢、反應鈍是帕金森氏症？ 專家授「大腦防護早餐」

2026/01/02 06:24

營養師薛曉晶建議，不妨啟動「大腦防護早餐」，也就是莓果堅果優格碗，保護腦從日常做起；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕如果民眾發現自己走路變慢、排隊時手不自覺握拳，甚至剛放下的鑰匙瞬間失憶，可能不是老化而已，處在30-50歲的民眾要小心這些被輕忽的「小退化」，未來恐與神經退行性疾病（包括帕金森氏症）有潛在連結。營養師薛曉晶建議，遵循地中海或MIND飲食法的人，罹患帕金森氏症的風險較低，不妨從莓果堅果優格碗「大腦防護早餐」開始，啟動護腦行動。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，2025年《npj Parkinson’s Disease》一項長達30年、追蹤4.3萬瑞典女性的研究指出，我們的飲食、睡眠、活動量、代謝狀況，早在自認年輕時，就已在大腦中悄悄累積差異。這表示，40歲後的民眾最容易忽略的生活細節，正在無形中決定未來大腦的健康軌道。以下5個生活習慣，是帕金森氏症的潛在風險因子：

1.「隨便吃」累積壞習慣，蔬菜、全穀、好油長期不足

研究發現，中年至老年若能「高度遵循地中海飲食」（富含蔬果、全穀、堅果、豆類、魚類、橄欖油），罹患帕金森氏症的風險竟能降低約31%。因此要小心紅肉、加工食品、油炸物遠多於魚類、豆類，與長期蔬果攝取不足。

2.睡眠不足7小時，讓大腦「清掃工作」停擺

研究指出，中年時期每晚睡眠少於7小時的人，未來診斷出帕金森氏症的年齡明顯提早。睡眠不單是休息，更是大腦啟動「類淋巴清道夫系統」、清除有害代謝廢物（如α-突觸核蛋白）的黃金時段。

3.久坐不動，形同讓大腦「靜止退化」

重點不在於每天運動一小時，而是要避免「幾乎不動」的生活模式，動起來，就有保護力。

4.壓力爆表、血糖血壓失控，代謝症候群偷走大腦健康

2025年《Neurology》一項追蹤46萬人長達15年的研究顯示，符合代謝症候群（腰圍過粗、高血壓、血脂異常、血糖偏高）的族群，罹患帕金森氏症的風險竟比代謝正常者高出40%。

5.咖啡續命？小心喝錯變「加速器」

咖啡本身可能是保護因子，但「喝法」是關鍵，切忌晚上狂灌咖啡，擾亂寶貴睡眠；喝到心悸、焦慮不安；加糖加奶精，徒增代謝負擔。

啟動大腦防護早餐

薛曉晶建議民眾，不妨啟動「大腦防護早餐」，也就是莓果堅果優格碗。

食材為：一碗原味優格、一小把新鮮藍莓或草莓、一小把核桃或杏仁、兩大匙燕麥片或綜合全穀片，這樣的組合可以符合地中海/MIND飲食原則，即富含植物、優質好油、升糖指數穩定等優點。

7天大腦與代謝的防護行動表

研究也顯示飲食、睡眠、運動可以為大腦「延年益壽」，她接著建議，7天大腦與代謝的防護行動表：

●早餐：固定享用「莓果堅果優格碗」，告別高糖早餐，換上大腦最愛的組合。

●每日步數：挑戰8000-10000步，上下班多走幾站，工作間隙多起身走動，輕鬆累積中強度活動量。

●肌力訓練：每週安排2次，簡單深蹲、彈力帶、輕啞鈴都行，增加肌肉、改善代謝超有感。

●充足睡眠：每晚固定睡覺時間，目標7小時以上，睡前60分鐘關閉螢幕，改做伸展、閱讀、聽音樂，讓大腦準備深度休息。

●咖啡因：下午3點後避免攝取，將咖啡留在上午，享受保護效益，同時確保夜晚好眠不被打擾。

●足夠水分：每日飲水達2000ml，幫助身體新陳代謝、促進血液循環，讓大腦獲得充足養分與氧氣。

●紓壓練習：每週至少1次「不靠吃」的壓力排解，散步、寫日記、和朋友聊天、冥想，用健康方式面對壓力，而非求助炸物甜食。

薛曉晶總結，民眾想為大腦健康投資，現在就開始調整你的生活習慣，守護健康。

