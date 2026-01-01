健康網》天天吃膠原蛋白卻無感？ 吃對4配角更重要

營養師張馨方指出，想讓膠原蛋白發揮作用，啟動膠原蛋白合成的必要因子維生素C不可少，缺乏時，補充再多膠原蛋白也難形成；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人為了追求健康、美顏，經常透過補充營養品方式，希望達到目的。尤其對於重視肌膚保養的人來說，如何吃對膠原蛋白，也常是熱議話題。營養師張馨方指出，補充膠原蛋白是為了讓肌膚、氣色更好，但若只是一味狂吃，卻少了維生素C、優質蛋白質、鋅與銅、抗氧化營養素等關鍵輔助元素，吃下去不等於用得好，自然無法發揮養顏美容作用。

為什麼單補膠原蛋白效果有限？張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文指出，這是因為膠原蛋白進入體內後，會先被分解成胺基酸與小分子胜肽，是否能夠再合成、利用，取決於體內是否有足夠的營養條件支援。也就是說，每天喝卻覺得無感，其實問題可能不在膠原蛋白本身，而是身體缺乏把它「用好」的關鍵輔助營養。

張馨方進一步說明，想讓膠原蛋白發揮作用，以下4大營養不可少：

●維生素C：膠原蛋白合成的必要啟動因子，缺乏時，補充再多膠原蛋白也難形成。

●優質蛋白質：提供完整胺基酸原料，避免身體拆東補西。

●鋅與銅：參與組織修復與結構穩定，常被忽略，但卻很關鍵。

●抗氧化營養素：如多酚、維生素E，減少自由基對膠原結構的破壞。

至於哪些生活習慣會讓膠原蛋白流失更快？張馨方提醒，包括：熬夜、長期睡眠不足；高糖飲食易促進糖化反應；抽菸、過度曝曬等；這些因素也都可能讓補充效果大打折扣。

張馨方強調，與其一味加量，不如補對輔助營養、調整生活節奏。建議膠原蛋白適量補充，搭配均衡飲食與良好作息，才是讓自己長期維持好狀態的關鍵。

