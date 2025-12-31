元旦新制》台北市敬老卡擴大使用範圍 一般長者至聯醫掛號也可扣點

台北市社會局今（31）表示，敬老卡點數自115年1月起，擴大點數使用對象，讓一般長者至北市聯醫看門診也可支付掛號費，使用門診也從7處增加至21處。（資料照）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市老人已近60萬人，佔總人口24%，為全國比例最高。台北市社會局今（31）表示，敬老卡點數自115年1月起，擴大點數使用對象，讓一般長者至北市聯醫看門診也可支付掛號費，使用門診也從7處增加至21處。

社會局說明，自114年起敬老點數可扣抵中低收入及中低老津長者市立聯合醫院門診掛號費；而115年1月起則擴大點數使用對象至一般長者，門診也由7處增加為21處。

社會局指出，可支付以下門診之掛號費：台北市聯合醫院7大院區：中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明、松德、林森中醫昆明院區，14處院外門診部：大同、中山、信義、松山、大安、政大、士林、北投、中正、內湖、南港、萬華、市府醫務室、市議會，每次最高扣抵50點。

台北市社會局長姚淑文也提醒，有關敬老卡點數，需確認為本人使用，也請民眾先確認卡片是否有效，倘過期可至四大超商、區公所及捷運站辦理展期。

