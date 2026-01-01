限制級
健康網》吃海鮮臉紅又發癢 食藥署示警組織胺中毒來找碴
〔健康頻道／綜合報導〕你是否曾經吃完海鮮後，發現臉紅、皮膚癢等不適症狀，甚至出現蕁麻疹？對此，食藥署特別提醒，若本身若沒有對食物過敏，那麼就必須警覺，可能是吃下含有大量「組織胺」的海鮮而導致中毒的症狀。
食藥署於臉書專頁「食用玩家-食藥署」與網頁發文指出，組織胺原本就可能少量存在於海鮮、煙燻肉品或發酵食品中，但若保存不當，其中的組胺酸（Histidine）會被微生物分解，轉化為大量組織胺。特別像是鯖魚、鮪魚、鰹魚等富含組胺酸的魚種，在常溫下放太久，組胺酸會被微生物分解，轉化成大量組織胺，魚肉中的組織胺含量就會快速上升。
此外，食藥署特別提醒，吃完海鮮若出現皮膚癢、蕁麻疹等症狀，有可能是「組織胺中毒」，通常短短幾分鐘到幾小時內，可能就會出現臉部和口腔發紅、皮膚搔癢、嘔吐、腹瀉等症狀，務必特別當心。
吃新鮮魚貨想要預防組織胺中毒，食藥署提醒應牢記下列原則，有助遠離危害健康風險：
●魚貨捕撈後要迅速冷藏、冷凍。
●加工應使用新鮮原料，處理過程維持低溫，以自來水清洗去除內臟。
●購買魚類應儘快食用，若無法立即烹調，須冷藏或冷凍保存。
●解凍時放冷藏室慢慢退冰，避免反覆退冰再冷凍。
食藥署強調，海鮮務必妥善保存，避免魚肉產生組織胺，才能吃得健康又安心。
