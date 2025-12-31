自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

精子也會「自私」演化！高齡父遺傳風險提升 關鍵機制曝光

2025/12/31 12:29

最新研究發現，隨著男性年齡增長，攜帶致病變異的精子會在睪丸內取得生長優勢，進而增加遺傳給下一代的機率；圖為示意圖。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕過去科學界普遍認為，高齡父親將遺傳突變傳給下一代，純粹是因為年老導致DNA修復能力下降的「隨機錯誤」。然而，英國權威機構衛爾康桑格研究院（Wellcome Sanger Institute）發表於《自然》（Nature）期刊的最新研究顛覆了這項認知。據權威科普媒體《SciTechDaily》報導，科學家發現精子內部存在一種「自私」的演化機制，攜帶特定致病變異的精子反而能在睪丸內取得生存優勢，進而提高遺傳給後代的機率。

研究團隊與倫敦國王學院合作，利用超高精準度的「NanoSeq」定序技術，分析81位年齡介於24至75歲男性的精子樣本。結果發現，精子突變並非完全隨機累積，而是經過了細胞層級的「天擇」（Natural Selection）。

在睪丸這個精子製造工廠中，某些基因突變會讓精子前驅細胞獲得「生長優勢」，使它們分裂得比正常細胞更快，形成龐大的「複製大軍」（Clones）。這種現象被稱為「正向選擇」，意味著這些攜帶變異的精子反而比一般精子更具競爭力，更容易被製造出來。

70歲男性風險提升 鎖定40個關鍵基因

數據顯示，男性在30歲出頭時，約有2%的精子帶有致病變異；到了43至58歲的中年階段，比例上升至3%到5%；而70歲以上的長者，平均有4.5%的精子攜帶有害突變。雖然風險隨著年齡增長而提升，但並非所有變異都會導致疾病，仍需視受精情況而定。

研究團隊指認出40個特定的基因，當這些基因發生突變時，會特別受到睪丸環境的「青睞」。值得注意的是，這些強勢基因往往與兒童神經發育障礙及特定遺傳性癌症風險有關聯。

該研究資深作者拉巴里（Raheleh Rahbari）博士直言：「男性生殖系（Germline）其實是一個動態戰場，天擇可能會『偏袒有害的突變』。」桑格研究院主任赫爾斯（Matt Hurles）也補充，這揭示了隨父系年齡增長的隱藏風險，「有些DNA變異不僅存活，甚至在睪丸內『茁壯成長』。」

另一項由哈佛醫學院參與的互補研究分析了逾5.4萬組親子DNA，證實這類突變可顯著提高精子突變率。這解釋了為何有些罕見遺傳疾病會出現在父母本身並無帶因的孩子身上（新發突變）。但專家強調，這屬於基礎科學發現，目前的臨床建議尚未改變，且多數兒童即使父親高齡，仍能健康出生。

